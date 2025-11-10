El Gobierno de Javier Milei autorizó este lunes una nueva suba en los precios de los biocombustibles, con un impacto directo sobre las naftas y el gasoil que pagan los automovilistas, según establecen las resoluciones 443/2025 y 445/2025 publicadas en el Boletín Oficial con la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. La medida elevó los valores mínimos de adquisición del bioetanol de caña a $918,025 por litro y del bioetanol de maíz a $841,394 por litro, vigentes para las operaciones de noviembre y hasta que se fijen nuevos precios.

En paralelo, el Ejecutivo dispuso que los plazos de pago del bioetanol no podrán exceder los 30 días corridos desde la emisión de factura, buscando ordenar la cadena de comercialización. En el caso del biodiesel, la resolución 445/2025 fijó un precio de $1.688.961 por tonelada, también válido hasta la publicación de una actualización. Para este insumo, el plazo de pago quedó limitado a un máximo de siete días corridos.

Publicidad

Como parte del paquete de medidas, el Gobierno introdujo un cambio transitorio en el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiesel con gasoil y diésel oil, con el objetivo de “morigerar el impacto del incremento en el precio en boca de surtidor y en el costo logístico de la actividad económica en general”. A partir de la entrada en vigencia de la resolución, todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice en el país deberá contener un 7% de biodiesel, medido sobre el producto final.

La decisión se enmarca en un contexto de presión sobre los costos energéticos y busca equilibrar el impacto de los aumentos en la producción de biocombustibles con los niveles de precios que enfrenta el consumidor en estaciones de servicio. El Gobierno anticipó que el porcentaje reducido de mezcla se mantendrá hasta que se defina un nuevo valor de corte en línea con la evolución del mercado.