En medio de la protesta universitaria y hospitalaria en Plaza de Mayo, el Gobierno nacional anunció que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el impedimento de acceso al sitio web oficial de la institución.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, al intentar ingresar a la página principal de la casa de estudios, en lugar de cargar con normalidad aparecía una pantalla negra con la leyenda “No al veto”. Además, se detectó que el subdominio fue modificado: en lugar de “www”, figuraba “noalveto”.

La cartera señaló que se trata de una “violación de los principios de transparencia y acceso a la información académica y administrativa”, y pidió que se investigue a los responsables.

En el comunicado oficial, el Gobierno remarcó: “Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios”.

La denuncia será presentada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el marco de un conflicto que se profundizó tras los vetos firmados por el presidente Javier Milei.