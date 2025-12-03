Marcela Iglesias, mundialmente reconocida como la "Barbie humana", ha provocado un intenso debate en la medicina y en redes sociales tras detallar un controversial tratamiento de rejuvenecimiento al que se somete en Estados Unidos. La empresaria argentina sostiene que busca prolongar su vida y llegar a la vejez en un buen estado, combinando terapias estéticas, células madre y transfusiones de plasma joven para desacelerar su envejecimiento biológico.

En una conversación con A la Tarde, Marcela explicó que el tratamiento se llama Multi Generation Plasma Transfusion. Este procedimiento "requiere la extracción de sangre de una persona menor", y en su caso, la persona que dona es su hijo. Marcela aclaró la controversia que rodea a esta práctica: "Hace meses que se hizo muy controversial el tratamiento, pero acá lo venimos manejando hace mucho tiempo".

El proceso exige una manipulación precisa de la sangre. Marcela detalló que se separa la sangre del plasma, y que "antes de que me pueda donar el plasma, le reinyectan la sangre". Además, este intercambio sanguíneo no es unidireccional dentro de su familia, ya que la empresaria también es donante: "Yo le paso plasma también a mi madre".

La justificación para elegir a su hijo como donante es biológica: "al ser más joven la persona, la célula se regenera más rápido". La Barbie humana afirmó que los resultados son tangibles, sosteniendo que, junto a un tratamiento anterior, "Me hice un tratamiento de 30 millones de células madre de cordón umbilical. Ese tratamiento, más el de la sangre, lograron que estuviera 15 años más joven". Al ser consultada sobre su edad biológica, Marcela mantuvo el misterio, declarando: "Tengo la edad que represento".

Más allá de los resultados estéticos, la motivación central de Iglesias es la longevidad: "Quiero prolongar mi vida y llegar a una edad avanzada dignamente, sin ser un achaque o un peso para mi familia".

Sobre el costo, la empresaria reveló que la práctica asciende a "12 y 15 mil dólares". Sin embargo, defendió el procedimiento asegurando que: "Donar sangre es súper productivo para el ser humano. Si donás una vez al año, tus células se regeneran". Antes de cada transfusión, se realizan "47 análisis de compatibilidad".

En el contexto de esta búsqueda de la eterna juventud, Marcela lanzó un comentario sorprendente que involucra a una figura icónica de la televisión argentina: "Le pedí a la producción que me diga el grupo y factor de sangre de Mirtha, para saber si yo le puedo pasar mi plasma".

Respecto a otras intervenciones, la Barbie humana aseguró que su rostro no ha sido tocado con cirugías, pero utiliza un método común en Estados Unidos como alternativa al ácido hialurónico, que implica el uso de "grasa de un donante humano fallecido". Se ha colocado esta grasa en las sienes, las manos, la cola y las piernas.