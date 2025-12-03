Publicidad
La hija de 14 años de Nicole Neumann presentó a su novio y estalló el escándalo

La hija de Nicole Neumann y Cubero ya no oculta un romance a sus 14 años, desatando la curiosidad sobre su misterioso primer novio.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La adolescente cumplirá quince años en enero, pero la fiesta se aplazó.

Allegra Cubero, quien cumplirá 15 años en enero, ha dado un paso importante al presentar a su primer novio a los 14 años. Este romance, que ya se encuentra afianzado, fue revelado por la propia adolescente en redes sociales, donde confirmó la naturaleza del vínculo.

Aunque hasta el momento no se ha revelado cómo se llama el joven, Allegra hizo oficial la relación al publicar imágenes junto a él y usar el hashtag “#novios”.

El chico en cuestión ya se encuentra integrado al círculo familiar materno. La pareja participó el fin de semana de una celebración familiar del lado de su mamá, Nicole Neumann, tratándose de un cumpleaños al aire libre donde Allegra fue vista junto a su novio.

