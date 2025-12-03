El descargo de Wanda Nara contra Valentina Cevantes: "¿Quién sos?"

Valu Cervantes, quien dejó una "buena impresión" en su participación en MasterChef Celebrity, abandonó el programa no por un mal plato, sino porque "necesitaba volverse a Inglaterra". Aunque la decisión de irse nunca quedó clara —si fue una orden de su pareja o si se debió a que sus hijos, Olivia y Benjamín, extrañaban al padre—, en medio de esta partida se desató una "guerra fría" con Wanda Nara.

A pesar de que en cámara "se mostraron sonrientes" y relajadas, Yanina Latorre aseguró que Nara "está que trina". La mediática habría descubierto que Valu le había enviado un mensaje a Enzo Fernández, y "parece que él se lo mostró".

Según Latorre, quien detalló la situación en su programa en El Observador, el conflicto escaló debido a la actitud de la participante: "Parece ser que Valu fue con ínfulas de estrella. Y Wanda habría dicho: ‘Te hiciste famosa porque tu marido te cuerneó y acá venís con ínfulas de estrella’”.

Además de la tensión generada por el supuesto mensaje, Latorre explicó que la fastidiosa situación se complicó por el plan de salida de Valu: “Ella arregló que venía poco tiempo, que se volvía. Y que ella no quería que la echen. Tobal, por ejemplo, arregló que se iba, pero la echaron. Un mal plato y te eliminan, pero ella no quería que la eliminen”. Valu, que deseaba retirarse "con un buen plato", habría generado un fuerte rechazo en la conductora, llevando a Nara a decir: “¿Quién sos?”.

Latorre confirmó la animosidad existente, indicando que "Valu la odia porque tiene en el teléfono los mensajes que la mandó Wanda".

Wanda Nara, por su parte, se defendió, alegando que la única vez que conversó con Enzo Fernández fue porque “él le preguntó por un terreno que quería comprar”. Sin embargo, Yanina Latorre refutó esta versión: “Yo creo que Valu no miente… y le llenó la cabeza a todo MasterChef con los mensajes, por eso lo de La Joaqui”.