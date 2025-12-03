La Cámara de Diputados recibirá este miércoles desde las 13 la jura de los 127 legisladores electos que renovarán la mitad del recinto, en una jornada clave para el escenario parlamentario nacional. El reciente reacomodamiento de bloques otorgó a La Libertad Avanza la condición de primera minoría con 95 bancas, un factor determinante para la definición de autoridades y la integración de comisiones estratégicas.

Durante la jornada previa, los acuerdos y movimientos internos tensionaron los pasillos del Congreso. La creación del bloque Elijo Catamarca, formado por tres legisladores que se alejaron de Unión por la Patria, terminó por inclinar el equilibrio a favor del oficialismo. También se sumó Francisco Morchio, de Encuentro Federal, por impulso del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio.

En la sesión preparatoria, Martín Menem será reelecto como presidente de la Cámara, mientras que Luis Petri quedará al frente de la vicepresidencia primera. Desde Unión por la Patria, Cecilia Moreau ocuparía la vicepresidencia segunda, en medio de negociaciones aún abiertas por el tercer cargo.

Con su nueva fuerza numérica, La Libertad Avanza se aseguró un rol central en la conformación de las 46 comisiones, desde donde se impulsarán los principales proyectos del oficialismo. Pese a ello, para sesionar deberá seguir coordinando con gobernadores y aliados que aporten los votos necesarios para el quórum de 129 presentes.

Los electos por San Juan

En este contexto nacional, los diputados por San Juan (Cristian Andino, Carlos Jaime y Abel Chiconi) asumirán sus bancas y comenzarán formalmente su labor legislativa en el nuevo período parlamentario.