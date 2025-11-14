El joven que se entregó en el caso Emir confesó haber disparado

Uriel Rodríguez (18) se convirtió en el noveno imputado en la causa por el homicidio de Emir Barboza, el niño de 7 años que falleció a causa de un disparo en el barrio Valle Grande de Rawson. El joven se presentó de manera espontánea en dependencias policiales durante la madrugada del pasado 11 de noviembre, según confirmaron fuentes judiciales.

Uriel Rodriguez: FOTO: Gentileza 0264

En su declaración, realizada con asistencia letrada, Rodríguez admitió haber disparado un arma de fuego calibre 32 durante el incidente, aunque afirmó que los disparos fueron dirigidos al aire. El imputado manifestó que no sabe quién efectuó el impacto fatal que causó la muerte del menor, señalando que solo presenció el momento en que la víctima cayó al suelo, tras lo cual huyó por zonas descampadas.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, sostiene que Rodríguez habría actuado en conjunto con otros imputados –identificados como los Carrizo– quienes le solicitaron ayuda para confrontar con la familia Barboza porque “se hicieron los piola”.

La jueza Mabel Moya resolvió imputarle el delito de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de coautor funcional, aplicándole un plazo de investigación de un año y decretando su prisión preventiva por seis meses en el Servicio Penitenciario Provincial. La medida fue solicitada por la fiscalía y no obtuvo oposición de la defensa a cargo del abogado Horacio Merino.

Según consta en la causa, Uriel Rodríguez, alias “Barco”, declaró no estudiar ni trabajar, y aunque afirma residir en Valle Grande, testigos y familiares de la víctima indicaron no reconocerlo como vecino del sector. Solo un declarante refirió haberlo visto realizando disparos al aire durante los hechos.

Con esta imputación, son nueve las personas detenidas en el marco de la investigación, incluyendo un menor de edad identificado como L.B. Cabe destacar que Rodríguez no figuraba inicialmente en la pesquisa, ya que los testimonios recabados previamente no lo mencionaban. La investigación continúa para determinar con exactitud la autoría material del disparo que causó la muerte del niño.