En la mañana de este miércoles, 19 padres se presentaron en la Fiscalía Correccional para denunciar el maltrato sufrido por sus hijos en Kinder Planet. Una de las denunciantes contó a DIARIO HUARPE que ahora comienza la etapa formal de la investigación de su acusación formal al jardín, directivos y docentes acusados de violentar a los chicos.

Según lo relatado a este medio, la fiscal Claudia Salica les comentó que harán entrevistas en Cámara Gesell con los menores que estén en condiciones de enfrentar el proceso judicial. Es que muchos de ellos apenas pueden hablar porque tienen meses de edad.

Los padres ofrecieron detalles impactantes y acusaron tanto a la directora del establecimiento como a las maestras de golpear a los niños e incluso de someterlos a torturas, lo que habría ocasionado graves consecuencias en su comportamiento y estado emocional.

“Mi nena cambió de actitud. Al principio pensé que era porque estaba despegándose de casa, pero después relacioné y me di cuenta que fue por la violencia vivida en el jardín. No podía dormirse si no estaba abrazada a mi o apareció con moretones. Como está aprendiendo a caminar, suele caerse y pensé que era por eso, pero ahora entiendo de dónde venían”, comentó.

En un principio, el delito que se investiga es el de lesiones leves, y la imputación se sustenta en las pruebas documentales presentadas por los padres y exdocentes, que incluyen fotografías de las heridas y lesiones que los menores habrían sufrido mientras se encontraban bajo el cuidado del personal del jardín maternal.

“No queremos dejar que esto quede en la nada, y sobre todo, que esas “docentes” no tengan nunca más a nadie a su cargo”, cerró.