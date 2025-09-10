El programa sanjuanino "Yo Te Invito", emitido por la señal de HUARPE TV, presentó este martes un nuevo segmento de "Yo Cocino" junto a la especialista Bárbara Brevieri. La experta compartió la receta de los calzones rotos, un plato típico de la gastronomía chilena. Durante su participación, la chef explicó de forma detallada los ingredientes y el procedimiento para realizar esta preparación. En el inicio, el nombre de la comida generó curiosidad en el set, y la profesional explicó que se debe a la similitud de la ropa interior de hombre de la época pasada.

Publicidad

En un ambiente distendido y con la compañía de los conductores del ciclo, Ana Paula y Alejandro, la especialista en gastronomía repasó cada uno de los elementos necesarios para elaborar el plato. Entre los principales ingredientes se encuentran: harina, huevos, azúcar, leche, manteca, polvo de hornear y ralladura de naranja. Según la cocinera, la preparación es "muy rica y fácil", lo que la convierte en una alternativa ideal para cocinar en casa. Asimismo, destacó que la elaboración de la masa no requiere de un amasado profundo, sino únicamente de la integración de los componentes.

Una de las principales particularidades de la receta, tal como lo explicó la invitada, es que la masa debe reposar por aproximadamente media hora antes de ser estirada y cortada. Tras ese lapso, la masa se corta en tiras rectangulares con un corte en el centro, y luego se les da una vuelta para darles la forma final. Estos se fríen en una mezcla de grasa y aceite. Al finalizar, la chef recomendó espolvorear azúcar por encima, aunque también se puede añadir chocolate, glacé o cualquier otro gusto.

Publicidad

Te dejamos la lista de ingredientes para la receta de calzones rotos