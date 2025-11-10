El Ministerio de Gobierno comunicó que la Delegación Albardón del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas suspenderá su atención al público de manera temporal a partir del martes 11 de noviembre.

La oficina, ubicada en calle Mitre 1965, Villa General San Martín, dejará de recibir trámites por tiempo indefinido. Según se informó oficialmente, la medida responde a cuestiones administrativas que requieren la interrupción del servicio en esa sede.

Mientras tanto, se recomienda a los vecinos de Albardón que necesiten realizar gestiones concurrir a la delegación de Angaco, que continuará funcionando con normalidad. Esta oficina se encuentra ubicada en calle José Segovia s/n, entre Santa María de Oro y San Martín, en Villa El Salvador.

Desde el Ministerio de Gobierno aseguraron que la atención en Angaco permitirá garantizar la continuidad del servicio y evitar demoras en la realización de trámites esenciales, como partidas de nacimiento, matrimonios, defunciones o actualizaciones de DNI.

Hasta que se normalice la atención en Albardón, las autoridades solicitaron a los ciudadanos consultar previamente los horarios y disponibilidad de turnos en la delegación de Angaco para optimizar la atención.