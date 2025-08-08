Cultura y Espectáculos > Tristeza
El sanjuanino William Heredia no logró avanzar en La Voz Argentina tras una reñida batalla
POR REDACCIÓN
En una nueva instancia de La Voz Argentina, el talentoso representante sanjuanino, William Heredia, se enfrentó en una batalla decisiva al dúo Enrique y Tomás. La canción elegida para este desafío fue la balada "¿Quién te dijo eso?" de Luis Fonsi, un tema que puso a prueba las capacidades vocales de los participantes.
A pesar de que William demostró su talento y energía en el escenario, no logró imponerse frente a la dupla, que finalmente fue la elegida para avanzar en la competencia. Durante la devolución, la jurado Lali Espósito elogió al dúo y, refiriéndose a William, remarcó algunas "decisiones poco creativas en los arreglos musicales", aunque también reconoció que hizo "cosas muy interesantes" y calificó el encuentro como "un junte loco". Por su parte, Sole, la entrenadora de los participantes, resaltó que todos tuvieron "momentos buenos y otros no tanto", pero que mantuvieron el respeto defendiendo cada estilo propio.
Con una actitud de humildad y buen ánimo, Heredia expresó su deseo a sus compañeros: "Mi deseo es que puedan ellos lograr lo que necesitan". Finalmente, la decisión recayó en Sole, quien determinó que Enrique y Tomás continuarían en la competencia, dejando a William fuera de la siguiente etapa del certamen.