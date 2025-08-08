En una nueva instancia de La Voz Argentina, el talentoso representante sanjuanino, William Heredia, se enfrentó en una batalla decisiva al dúo Enrique y Tomás. La canción elegida para este desafío fue la balada "¿Quién te dijo eso?" de Luis Fonsi, un tema que puso a prueba las capacidades vocales de los participantes.

A pesar de que William demostró su talento y energía en el escenario, no logró imponerse frente a la dupla, que finalmente fue la elegida para avanzar en la competencia. Durante la devolución, la jurado Lali Espósito elogió al dúo y, refiriéndose a William, remarcó algunas "decisiones poco creativas en los arreglos musicales", aunque también reconoció que hizo "cosas muy interesantes" y calificó el encuentro como "un junte loco". Por su parte, Sole, la entrenadora de los participantes, resaltó que todos tuvieron "momentos buenos y otros no tanto", pero que mantuvieron el respeto defendiendo cada estilo propio.

Con una actitud de humildad y buen ánimo, Heredia expresó su deseo a sus compañeros: "Mi deseo es que puedan ellos lograr lo que necesitan". Finalmente, la decisión recayó en Sole, quien determinó que Enrique y Tomás continuarían en la competencia, dejando a William fuera de la siguiente etapa del certamen.