Fabricio Pérez, el prometedor delantero sanjuanino de 19 años, se convirtió en protagonista al marcar su primer gol oficial con Estudiantes. Su histórica conquista contribuyó a la victoria del equipo platense por 2 a 1 sobre Independiente Rivadavia de Mendoza, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputó en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El momento de gloria para Pérez llegó a los 8 minutos de la primera etapa, cuando apareció por el segundo palo. Tras un preciso enganche, el sanjuanino definió de zurda para abrir el marcador, poniendo el 1 a 0 parcial para el "Pincha".

La ventaja de Estudiantes se amplió a los 40 minutos con un gol de Leandro González Pirez. Por su parte, Independiente Rivadavia logró descontar en el complemento a los 49 minutos, mediante un penal ejecutado por Sebastián Villa. El partido también tuvo incidencias, como la expulsión de Gastón Benedetti de Estudiantes a los 47 minutos del segundo tiempo, tras golpear en el rostro al delantero Mauricio Cardillo.

Con esta importante victoria, los dirigidos por Eduardo Domínguez consolidaron su liderazgo en el grupo, sumando un total de 9 puntos, y extendieron su excelente momento en el campeonato.

El calendario de Estudiantes continúa con compromisos importantes. El próximo miércoles, el equipo visitará a Cerro Porteño en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Posteriormente, el domingo 17 de agosto, Estudiantes volverá a la acción por el certamen local, visitando a Banfield a partir de las 16:15.