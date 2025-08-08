Torneo Clausura: hora, TV y formaciones de Independiente vs. River Plate

Este sábado se vivirá uno de los encuentros más atractivos de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025, cuando Independiente reciba a River Plate en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. El partido, correspondiente al grupo B, promete emociones fuertes no solo por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también por los contrastes en sus presentes futbolísticos. El duelo se disputará el mismo día que otro clásico importante, Boca vs. Racing, programado para las 16:30 en la Bombonera.

Así llegan ambos equipos por el Torneo Clausura

El conjunto de Avellaneda atraviesa un inicio de torneo complicado: ocupa el último lugar del grupo B con apenas un punto cosechado en tres fechas. En su más reciente presentación, cayó 1-0 frente a Gimnasia en La Plata. En contraste, River Plate llega como líder de la zona con siete unidades, producto de dos victorias y un empate sin goles ante San Lorenzo en la fecha pasada. Esta diferencia en rendimiento genera aún más expectativa para el clásico del fin de semana.

Publicidad

A pesar de que ambos equipos también tienen compromisos internacionales por delante, River enfrentará a Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores e Independiente será local ante Universidad de Chile por la Sudamericana, el enfoque está puesto en este partido, donde los de Avellaneda buscarán su primer triunfo y los dirigidos por Marcelo Gallardo intentarán seguir en lo más alto de la tabla.

El último antecedente entre ambos se remonta al 8 de febrero, cuando se vieron las caras por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Aquella vez, River se impuso 2-0 con un doblete de Facundo Colidio. En cuanto al más reciente enfrentamiento en Avellaneda, data del 1 de septiembre del año pasado y terminó igualado sin goles, en un partido correspondiente a la Liga Profesional.

Publicidad

Con planteles que aún no confirmaron sus formaciones definitivas, y con necesidades muy distintas, el choque entre Independiente y River se perfila como uno de los platos fuertes de la fecha. Los fanáticos podrán seguir el encuentro por televisión, con la transmisión que dará inicio este sábado desde el estadio Libertadores de América, escenario donde ambos equipos buscarán imponer su historia y presente.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto o Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

Publicidad

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Horario

18:30 horas.

Transmisión

TNT Sports Premium, HBO MAX.