Marcos Rojo, de 35 años, es oficialmente nuevo refuerzo de Racing. El defensor concretó su salida de Boca este viernes, luego de no ser tenido en cuenta y rescindir su vínculo que vencía en diciembre. La Academia lo incorpora con el pase en su poder y le ofrecerá un contrato de un año por productividad.

Sebastián Saja, director deportivo de la institución de Avellaneda, ya había mantenido conversaciones con el exfutbolista de la Selección Argentina. Sin embargo, su arribo dependía de que quedara libre del conjunto Xeneize, condición que finalmente se cumplió. El técnico Gustavo Costas fue clave en la decisión de contar con el experimentado zaguero.

La dirigencia de Racing, encabezada por Diego Milito, acelerará los trámites para ficharlo este mismo viernes, ya que hay plazo hasta las 18:00 para realizar los cinco cambios permitidos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Racing enfrentará a Peñarol el próximo martes en los octavos de final del certamen.

El contrato "por productividad" que Racing le ofrecerá a Rojo se justifica por el historial de lesiones que sufrió en los últimos tiempos. Durante su etapa en Boca, acumuló once desgarros y una rotura de ligamentos. Pese a estos inconvenientes físicos, Rojo logró una racha de doce partidos consecutivos este año, algo inédito para él en el club.

Previo a su llegada a Racing, Marcos Rojo intentó retornar a Estudiantes, el club donde se formó. Se comunicó con Juan Sebastián Verón para gestionar su vuelta, y aunque desde el Pincha también le exigían llegar libre, el acuerdo no se concretó. La relación desgastada con muchos hinchas, quienes lo declararon "persona no grata" por haber dicho que era "hincha de Boca", sumado a que Estudiantes no se desprendió de Ramiro Funes Mori, imposibilitaron su regreso.