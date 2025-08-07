En la noche del miércoles, el sanjuanino Walter Vilches, integrante del equipo Miranda! en La Voz Argentina, protagonizó una emotiva batalla vocal frente a Abril Robledo. Aunque su interpretación del clásico "Mentira" de Valeria Lynch recibió elogios del jurado, no logró avanzar a la siguiente etapa del certamen.

Durante su presentación, Vilches demostró su talento bajo la guía de Miranda! y la propia Valeria Lynch, quienes prepararon a los participantes para el desafío. Tras la actuación, Lali Espósito destacó la calidad de la interpretación: "Fue hermoso, se preocuparon por cada detalle y sonaron bárbaro. Este clásico lo pueden hacer las grandes voces". Por su parte, Ale Sergi resaltó el desempeño del caucetero: "Me gustaría resaltar lo que hiciste vos, que no fue sencillo y casi imposible. Y te salió bárbaro, estuviste muy bien en la canción".

Sin embargo, el dúo Miranda! optó por continuar con Abril Robledo, reconociendo su evolución en el programa. Antes de despedirse, Vilches agradeció la experiencia y aseguró llevarse aprendizajes valiosos. "Me voy con experiencias nuevas", expresó con emoción al abandonar el escenario.