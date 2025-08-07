La quinta temporada de La Voz Argentina presenta una modificación sin precedentes en su formato al llegar a la fase de Knockouts, que comenzará el próximo lunes 11 de agosto. Por primera vez en la historia del programa, los coaches principales, Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra, estarán acompañados por destacados artistas que ejercerán como co-coaches durante las decisiones clave de esta etapa.

La nueva fase reemplaza el formato tradicional de Batallas por un sistema donde dos participantes del mismo equipo interpretarán canciones diferentes, siendo el coach quien decida cuál de ellos continúa en la competencia. Se mantiene la posibilidad de que cada mentor "robe" hasta dos concursantes de otros equipos, mecánica que ya había generado expectativa en etapas anteriores.

Publicidad

La principal innovación de esta edición consiste en la incorporación visible de cuatro reconocidas figuras musicales como asesores durante los Knockouts. Cazzu acompañará a Luck Ra, fortaleciendo un vínculo artístico existente que incluye colaboraciones previas. Emmanuel Horvilleur se sumará al equipo de Miranda!, con quienes comparte historia musical. Zoe Gotusso apoyará a Lali Espósito, aportando su estilo fusión de pop y folk, mientras que Chaqueño Palavecino colaborará con Soledad Pastorutti, reviviendo su conocida conexión en el género folclórico.

Este cambio representa un hito para el programa, ya que en temporadas anteriores los co-coaches participaban exclusivamente en las preparaciones fuera de cámara. Su presencia visible durante las decisiones promete agregar nuevas dinámicas al proceso de evaluación.

Publicidad

El nuevo formato llega en un momento de relevancia profesional para varios de los artistas invitados. Cazzu actualmente lidera rankings internacionales con su éxito "Con Otra", mientras que Zoe Gotusso consolida su carrera como solista tras su paso por el dúo Salvapantallas.

Conduciendo por Nico Occhiato, La Voz Argentina 2025 se prepara así para una fase decisiva donde la interacción entre coaches y co-coaches podría influir significativamente en el desarrollo de la competencia. El programa se emitirá los lunes a las 21.45 por Telefe, presentando una renovada propuesta que mantiene la esencia del formato original.