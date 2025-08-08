Detuvieron a cazadores furtivos con tres guanacos muertos y un arsenal de armas

Nuevo golpe a la caza furtiva. En las últimas horas, la Secretaría de Ambiente logró desarticular una banda de cazadores en la zona de Matías Sánchez. Los responsables fueron detenidos y todos los elementos secuestrados.

Según informaron las fuentes, durante una patrulla de control ambiental realizada por los agentes de Flora y Fauna de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la zona de Matías Sánchez, Ullum, se detectaron huellas recientes de ingreso no autorizado a un campo. El personal especializado decidió seguir el rastro, obteniendo como resultado la localización de una camioneta marca Toyota con cuatro ocupantes, quienes fueron sorprendidos con material y fauna que evidenciaban un delito ambiental de gran magnitud.

Las armas incautadas.

En el procedimiento se secuestró un arma tipo fusil marca CZ modelo 600 calibre 308, 16 proyectiles calibre 7,62, dos equipos de comunicación (handy), seis cuchillos y, lo más grave, tres ejemplares de guanaco muertos, especie nativa y protegida por la Ley Provincial N.º 606-L.

Ante la gravedad de la situación, se dio intervención a Gendarmería Nacional, que se constituyó en el lugar y dieron intervención al Fuero de Flagrancia. Posteriormente, se hizo presente el ayudante fiscal de la UFI de Flagrancia, Facundo Romero.

Los elementos incautados fueron trasladados por Ambiente.

Como resultado del procedimiento, los cuatro ocupantes fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 18 de Albardón, donde permanecen alojados. Además, el vehículo quedó radiado, quedando a disposición de la justicia al igual que las armas y todo lo decomisado.