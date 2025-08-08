Torneo Clausura: hora, TV y formaciones de Boca Juniors vs. Racing Club

Este sábado, la Bombonera será el escenario de un nuevo capítulo entre Boca Juniors y Racing Club, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos llegan con urgencias diferentes, pero con el mismo objetivo: sumar de a tres para no perder terreno en la competitiva Zona A. Mientras Boca atraviesa una racha negativa de once partidos sin triunfos, Racing no logra asentarse en el campeonato, aunque mantiene la mira puesta en su compromiso internacional ante Peñarol por la Copa Libertadores.

El presente de Boca Juniors es preocupante. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo aún no ha logrado ganar en este semestre: acumula apenas dos empates en tres fechas del Clausura y viene de quedar eliminado en la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán. Además, se encuentra en la decimotercera posición del grupo, lo que complica sus chances de clasificar entre los ocho mejores. Este encuentro no solo es clave para el equipo, sino también para el futuro del entrenador, quien aún no ha podido celebrar un triunfo desde su llegada y podría ser destituido en caso de una nueva caída.

Los planes de Russo en Boca Juniors

Para revertir la situación, Russo planea cambios en el esquema táctico. Leandro Paredes sería adelantado unos metros para cumplir funciones de creador de juego, mientras que Milton Delgado ocuparía el rol de mediocampista central. La principal incógnita está en el ataque, debido a la baja por lesión de Exequiel Zeballos. Se barajan distintas combinaciones: Milton Giménez y Edinson Cavani podrían acompañar a Miguel Merentiel, mientras que Palacios o Velasco completarían el tridente ofensivo desde una posición más retrasada.

Así llega Racing por el Torneo Clausura

Del otro lado, Racing tampoco atraviesa su mejor momento en el torneo: suma solo tres puntos producto de una victoria y dos derrotas, ubicándose en la undécima posición de la tabla. Sin embargo, llega con un envión anímico tras superar con autoridad a Deportivo Riestra por 3-0 en la Copa Argentina, lo que le valió el pase a los cuartos de final. Esa victoria ha renovado los ánimos en el conjunto de Avellaneda, que buscará dar el golpe en territorio xeneize antes de su viaje a Montevideo para enfrentar a Peñarol por la Copa Libertadores.

Pensando en ese cruce internacional, el entrenador Gustavo Costas evalúa rotar a algunos titulares para preservarlos físicamente. No obstante, ya hay una pieza confirmada para ambos compromisos: Adrián “Maravilla” Martínez será de la partida tanto en la Bombonera como ante el conjunto uruguayo. Con este panorama, el clásico promete ser intenso, cargado de tensión y con mucho en juego para dos equipos que necesitan reencontrarse con la victoria.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Racing: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Richard Sánchez o Martín Barrios; Tomás Conechny o Santiago Solari, Adrián Martínez y Ramiro Degregorio o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Horario

16:30 horas.

Transmisión

ESPN Premium.