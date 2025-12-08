Un hombre quedó al borde de la muerte tras ser aplastado por un autoelevador

El interior de una finca ubicada en la localidad de El Cerrillo, en Pocito, fue escenario de un grave accidente laboral que mantiene a Daniel Cabeza, un hombre de 57 años, luchando por su vida. El caso aún se está tratando de esclarecer, pero se sabe que el señor estaba en el lugar arreglando un autoelevador.

En un giro dramático, fue el hermano de Cabeza quien lo encontró tendido en el piso después de ir a verificar cómo se encontraba. Las autoridades y el hermano de la víctima suponen que lo aplastó la propia máquina, ya que las uñas del autoelevador le habrían caído encima.

Daniel Cabeza fue trasladado de inmediato al Hospital Ventura Lloveras. El primer diagnóstico emitido en ese nosocomio estableció que se encontraba en estado grave y fue enviado rápidamente, en clave roja, al Hospital Rawson.

Las lesiones que padece el hombre de 57 años son sumamente graves. Fuentes del caso indicaron que Daniel Cabeza sufrió una fractura de cráneo con hundimiento, además de una fractura en su pierna izquierda. Cabeza padece una grave fractura en la cabeza, lo cual motivó su internación en terapia intensiva en el Hospital Rawson, donde permanece en gravísimo estado.