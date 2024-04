El verdadero final de The Walking Dead: la serie que se sumó a Amazon Prime video y es furor

Recientemente, Amazon Prime Video incorporó a su catálogo un spin-off de The Walking Dead que revoluciona a los fanáticos. Este tan esperado final se encuentra dirigido por Bert & Bertie, Michael Slovis y Michael E. Satrazemis, contando con una temporada de ocho episodios con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. "The Walking Dead: The Ones Who Live" es como se titula el nuevo lanzamiento que es furor en las pantallas.

"The Walking Dead: The Ones Who Live", disponible en Amazon Prime Video, trae de vuelta a dos de los personajes más queridos por los fanáticos: Andrew Lincoln y Danai Gurira, quienes retoman los roles icónicos de Rick Grimes y Michonne. Este spin-off promete sumergir a los televidentes en una épica historia de amor entre estos personajes que han sido transformados por un mundo en constante cambio, separados por la distancia y por las sombras de su propio pasado.

Rick y Michonne se encuentran ahora en un universo distinto, donde la lucha contra los muertos se entrelaza con una batalla contra los vivos. A pesar de las nuevas amenazas que enfrentan, este dúo invencible está decidido a reunirse y a enfrentar juntos los desafíos que se les presenten.” En un mundo diferente, Rick Grimes y Michonne intentan encontrarse el uno al otro”, es lo que reza la sinopsis oficial de Amazon Prime Video.

Esta serie marca la sexta entrega derivada de la icónica franquicia de The Walking Dead y se presenta como una oportunidad única para explorar a fondo la relación entre Rick y Michonne. Con su elenco estelar y una trama cargada de emoción y suspenso, "The Walking Dead: The Ones Who Live" promete ser un éxito rotundo tanto para los fanáticos de la franquicia como para los amantes del buen drama televisivo.

Reparto de la nueva serie de The Walking Dead en Amazon Prime Video

Andrew Lincoln.

Danai Gurira.

Pollyanna McIntosh.

Lesley-Ann Brandt.

Terry O'Quinn.

Matthew August Jeffers.

Craig Tate.

Andrew Bachelor.