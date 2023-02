¡Emocionante! Messi reveló lo que sintió al besar la Copa del Mundo

Hace pocas horas, Lionel Messi volvió a hablar de lo que siente al haber ganado el Mundial. Luego de consagrarse con la Selección Argentina, el astro rosarino contó toda su intimidad. Dejó frases más que interesantes, las que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Todo sucedió en una entrevista que le brindó a Olé, en la que tocó temas de todo tipo en relación a la Copa del Mundo pasada.

Sobre su beso a la Copa, Messi expresó: "No sé explicarlo con palabras lo que sentí en ese momento. Al ver la Copa ahí, no tenía pensado la reacción esa. Fue verla e ir porque estaba tan cerquita, me salió de adentro acercarme, tocarla, besarla. Y fue una emoción enorme de poder decir ya está, podemos agarrar, tocar. Salió sin pensarlo porque no la había visto antes de subir. Fue de pasada que la vi".

"Muchísimo. Después de tanto tiempo en la Selección, de Mundiales anteriores, de haber estado tan cerquita también en el 2014, de haberla visto ahí pasando tan cerquita sin poder hacer lo que hice en esta última. Atrás de esto hubo mucho sacrificio, mucha derrota, mucho momento duro, los cuales me tocó pasar. Fue una situación hermosa", sostuvo Lionel, en relación a cuánto deseó ganar el Mundial.

La intimidad de Messi

Por otra parte, el capitán de la Selección Argentina mencionó: "Vi que se dijo que le hablaba a Diego o mi abuela. Le pedí a Dios como siempre, y le hablaba a Cachete que lo meta, que defina ya que no lo estire más. Porque teníamos una chance más con Dibu o hacer otro nosotros. Le decía, ‘por favor Cachete metelo, que termine acá´. Era hablarle a él (por Montiel), a Dios y rezando".

Para sentenciar, habló sobre el festejo suyo que es furor, cuando aparece agachado con la Copa en sus manos. "No sé, salió ahí después de la Copa América, era hacer algo diferente. Vi que todos los chicos estaban esperándome con la Copa. Y bueno, la primera fue en la Copa América, se repitió en la Finalíssima y no podía ser menos en el Mundial. Es algo diferente", sentenció Lionel Messi.