El Club Atlético San Martín tendrá este miércoles una parada clave en la temporada. Desde las 17 el Verdinegro se medirá ante Club Social y Deportivo Madryn en el Estadio Estadio Eduardo Gallardón, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El ganador avanzará de ronda, donde ya espera Club Atlético Platense, por lo que el cruce aparece como una oportunidad importante para seguir con vida en el certamen federal.

Publicidad

El posible once de Martos

El entrenador Ariel Martos pondría en cancha a: Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Gabriel Hachén, Sebastián Jaurena, Nicolás Pelaitay, Sebastián González; Carlo Lattanzio y Nazareno Funez.

La idea del DT sería sostener la base que viene mostrando solidez en el arranque del campeonato, con equilibrio en el mediocampo y contundencia en ataque.

Publicidad

Cómo llega el Verdinegro

San Martín arriba a este compromiso tras empatar 1 a 1 frente a Club Atlético Chacarita Juniors y luego imponerse 2 a 1 ante Club Atlético Güemes, en el inicio de la Primera Nacional.

El presente es alentador y el plantel sabe que la Copa representa un desafío distinto, donde no hay margen de error. En un duelo de equipos del ascenso, el Verdinegro buscará dar un paso firme y meterse entre los 16 mejores del torneo.