La dirigencia de Club Atlético River Plate aceleró y logró lo que parecía difícil: alcanzó un acuerdo de palabra con Eduardo Coudet para que sea el sucesor de Marcelo Gallardo, quien oficializará su renuncia en las próximas horas tras una racha adversa de resultados.

El optimismo fue creciendo en Núñez con el correr del día. La sensación de que el “Chacho” no dejaría pasar la oportunidad de dirigir al Millonario, un deseo que arrastra desde hace años, hoy es casi una certeza.

Acuerdo de palabra y detalles cerrados

Las negociaciones fueron encabezadas por el representante del DT, Christian Bragarnik, quien mantuvo conversaciones con la dirigencia que lidera Stefano Di Carlo. En pocos contactos, las partes acordaron números y duración del contrato.

Desde River evitaron contactar directamente a Coudet para no generar conflictos institucionales con su actual club. Las charlas se dieron a través de intermediarios, pero el entendimiento es total.

La única traba: su vínculo con el Alavés

Ahora, el punto a resolver es la salida del entrenador de Deportivo Alavés, institución con la que mantiene contrato hasta junio y sin cláusula de rescisión.

De todos modos, tras las primeras conversaciones, en el entorno del DT entienden que no debería ser un obstáculo mayor. Incluso, no se descarta que Coudet ni siquiera dirija el compromiso de este viernes ante Levante UD.

Mientras tanto, Gallardo tendrá su despedida este jueves en el Monumental frente a Club Atlético Banfield, en lo que será un cierre emotivo para una etapa histórica.

Del otro lado del Atlántico, Coudet podría comenzar a preparar las valijas para cumplir uno de sus sueños. En 2019, cuando dirigía a Racing Club, ya lo había anticipado: “Creo que en algún momento mi carrera se va a cruzar con River. Tengo un cariño muy grande con el club”.

Ese cruce está cada vez más cerca. Solo resta un paso formal para que el Chacho se convierta en el nuevo entrenador del Millonario.