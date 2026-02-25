Trágico vuelco en Ullum: un hombre que venía de Iglesia murió en el siniestro

Un trágico siniestro vial se registró este martes por la noche en el departamento Ullum, cuando un automóvil volcó y su conductor perdió la vida en el lugar. El hecho ocurrió alrededor de las 22:05 en Ruta Nacional 149, a unos 300 metros al este de la intersección con la Ruta 436, y es investigado por personal de la Comisaría 15ª con el objetivo de determinar las causas que provocaron el fatal desenlace.

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por fuentes policiales, el vehículo siniestrado era un Peugeot 208 de color blanco que circulaba desde el departamento Iglesia con dirección hacia Ullum. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado, lo que derivó en el vuelco del automóvil. El impacto y las consecuencias del siniestro fueron fatales para el ocupante del habitáculo.

En el interior del vehículo fue hallado Miguel Ángel Leiva, un hombre domiciliado en el departamento Rivadavia. Según confirmaron las fuentes, Leiva habría fallecido en el mismo lugar del siniestro, antes de que pudieran asistirlo los servicios de emergencia. Hasta el momento no se han brindado más datos sobre su edad o su ocupación, mientras se espera la evolución de la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El operativo en el lugar

En el sitio del siniestro trabajaron efectivos del Destacamento de Bomberos N° 08 de Las Flores, perteneciente al departamento Iglesia, quienes acudieron para asistir en las tareas de rescate y extracción del cuerpo. Junto a ellos, personal de Delitos Especiales y Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho, recabando evidencias que permitan reconstruir la mecánica del accidente.

La investigación quedó a cargo de la U.F.I. de Delitos Especiales, que procura determinar con precisión cómo se produjo el vuelco y si existieron factores externos que pudieron haber contribuido al siniestro, como el estado de la calzada, las condiciones climáticas o una posible falla mecánica. Por el momento, las autoridades no han descartado ninguna hipótesis y trabajan en el análisis de las pericias realizadas en el lugar para esclarecer lo ocurrido en la noche del martes en Ruta Nacional 149.