Representantes del sector de la construcción manifestaron su reclamo por la ausencia de iniciativas que reactiven la actividad en el país, en particular el regreso de los créditos hipotecarios accesibles y una mayor inversión en obra pública nacional, durante un evento celebrado por el 90° aniversario de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en Buenos Aires.

El presidente de CAMARCO, Gustavo Weiss, destacó que la industria enfrenta niveles de actividad relativamente bajos, con problemas tanto en el mercado de viviendas privadas como en la paralización de proyectos públicos. Señaló que sin financiamiento hipotecario disponible a largo plazo es difícil que la construcción privada se reactive con fuerza, mientras que la falta de obras públicas limita el empleo y la demanda de materiales.

Weiss también remarcó que, aunque existe obra en provincias y municipios, la inversión nacional en obras públicas es considerada “muy baja” por el sector, situación que eleva la preocupación por la actividad general del rubro. Además, empresarios destacaron que la reforma laboral, si bien apoyada por algunos, “no genera empleo por sí sola” sin un crecimiento económico más amplio.

Desde el sector señalaron también que durante el encuentro (al que asistieron gobernadores, empresarios y sindicalistas) no estuvieron presentes funcionarios del Gobierno nacional, un hecho que subrayó la falta de diálogo directo con las autoridades sobre políticas estratégicas para el sector.

Los reclamos de los empresarios de la construcción se enmarcan en un contexto más amplio de discusión sobre la necesidad de créditos hipotecarios para dinamizar el mercado de viviendas, algo que según varios informes y análisis recientes ha ayudado en la recuperación del mercado inmobiliario cuando está disponible, aunque las tasas y acceso siguen siendo un desafío para muchas familias.