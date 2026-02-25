En febrero de 2026, los obreros metalúrgicos de Argentina cobran sus salarios bajo el acuerdo paritario 2025-2026 firmado entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales del sector, que mantiene la estructura salarial definida hasta marzo del mismo año. Bajo ese entendimiento, este mes no hay nuevos aumentos porcentuales sobre el básico, pero sí se abona una suma fija no remunerativa de $25.000 que se suma a los ingresos habituales.

Con los aumentos ya otorgados y ese bono de febrero, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), que representa el piso salarial mensual para una jornada completa de trabajo, alcanza $1.016.008 en febrero de 2026. Este monto incluye tanto conceptos remunerativos como no remunerativos, aunque no se usa como base para calcular horas extras, adicionales o indemnizaciones.

La suma fija no remunerativa de $25.000 forma parte de un paquete total acordado de $160.000 en sumas no remunerativas, distribuidas entre octubre de 2025 y marzo de 2026, con pagos mensuales escalonados que buscan sostener el poder adquisitivo en un contexto económico de alta inflación.

El convenio colectivo de la UOM regula a los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75, y abarca diferentes categorías laborales dentro de la industria metalúrgica, con valores de base que progresan también según la jerarquía del puesto. El salario básico no se modifica este mes más allá de los pagos no remunerativos, ya que los últimos aumentos porcentuales se aplicaron en meses previos.

Este esquema salarial regirá hasta marzo de 2026, cuando terminará el período de vigencia de la paritaria y se podrá negociar un nuevo acuerdo o ajustar las condiciones según la evolución de la economía y la situación del sector.