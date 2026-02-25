El Club Atlético de la Juventud Alianza se quedó sin director técnico a tres fechas del comienzo del Apertura. La Comisión Directiva confirmó el cierre del ciclo de Víctor Hugo Cabello al frente del plantel de Primera División.

La decisión se da tras un inicio adverso en el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, donde el Lechuzo acumuló tres derrotas en las primeras tres fechas, un arranque que encendió las alarmas en Santa Lucía.

A través de un comunicado oficial, la institución expresó: “La Comisión Directiva del Club Atlético de la Juventud Alianza comunica el cierre del ciclo de Víctor Hugo Cabello en la conducción técnica del plantel a partir del día de hoy. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la dedicación, el compromiso hacia nuestra institución. Valoramos el trabajo realizado día a día junto a su cuerpo técnico".

Tras la salida de Cabello, la dirigencia lechuza ya trabaja en la designación de un nuevo entrenador que pueda revertir el presente futbolístico. Entre los nombres que comenzaron a sonar con fuerza aparece el de Maximiliano "Pachi" Pascual, quien sería uno de los principales apuntados para asumir el desafío.

Mientras tanto, el plantel continuará con los entrenamientos a la espera de definiciones. En Alianza saben que el margen es corto y que el Apertura no da respiro. La reconstrucción ya comenzó.