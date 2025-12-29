Mogna: pese a demoras, aseguran que las obras siguen en marcha

La incertidumbre sigue atravesando al sector productivo y a toda la comunidad de Mogna ante la demora de las obras estratégicas para garantizar dos cuestiones vitales: que el agua de regadío y el camino de acceso no se corten cada vez que se producen crecientes en la zona. Tal como informó días atrás DIARIO HUARPE, la preocupación de la comunidad se reavivó porque continúan sin respuestas concretas: la construcción de una toma de agua definitiva en el río, el acceso seguro al agua potable, y los puentes en los badenes del camino de tierra que conecta Mogna con la Ruta 40. Es que, cada lluvia intensa que se presenta en la zona, vuelve a dejar aislada a la comunidad y sin agua de riego a los productores durante días.

Una voz oficial rompe el silencio

Tras reiterados intentos de este medio por comunicarse, sin éxito, con el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, una alta fuente de dicho ministerio decidió responder y llevar algo de claridad a la comunidad. “Es verdad que venimos lerdos con los proyectos, pero no estamos estancados. Se sigue avanzando y sobre terreno firme”, aseguró la fuente a DIARIO HUARPE.

Según explicó, las demoras responden a que se trata de proyectos integrales e interconectados, que involucran a varias áreas del Estado y requieren una coordinación compleja, pero necesaria.

Definición clave: batería de pozos para asegurar el riego

Respecto a la solución para la toma de agua del río, la fuente confirmó que, tras evaluar distintas alternativas, se definió avanzar con la construcción de una batería de pozos. Se trata de una opción que permitiría dar una respuesta rápida cuando las crecientes destruyen la toma provisoria que actualmente se utiliza.

La idea es que cuando la creciente rompa la toma del río, mientras se la repara, se active la batería de pozos para que el agua de regadío no se corte se detalló. La urgencia quedó en evidencia hace unos días, cuando el suministro estuvo interrumpido durante dos semanas, porque una creciente rompió la precaria toma que se hace con piedras y tierra en el río. Y este fin de semana, la historia se repitió, afectando nuevamente a la producción de cultivos y animales

Tras 15 dias sin agua para riego, así había quedado hace 8 días el terraplen tipo toma en el río.

Así quedó con la crciente de este fin de semana y todo volvió a cero.

Fideicomiso, evaluaciones y licitación

La fuente detalló que como el proyecto se financia a través de un fideicomiso minero, hay que cumplir distintas etapas de evaluación técnica y financiera.

“La buena noticia es que el proyecto ya fue aprobado en una primera instancia. Ahora entra en una nueva etapa de revisión para volver a consideración del fideicomiso y luego llamar a licitación”, indicó y luego agregó: “Suena fácil contarlo, pero cuesta mucho armar la arquitectura del proyecto. Lo importante es que ya está encarado”, remarcó.

De cumplirse los plazos previstos, la fuente aseguró que el sistema podría estar operativo en el primer semestre del 2026.

“Una vez aprobado definitivamente el proyecto, en 60 días el sistema de abastecimiento de agua estaría en funcionamiento”, dijo. “Son perforaciones chicas, con un sistema fotovoltaico, por eso los tiempos de ejecución son relativamente cortos”, explicó.

Además, confirmó que esta primera etapa permitirá avanzar luego en una segunda fase clave: la reducción de la salinidad del agua, una demanda histórica de los productores y la comunidad de la zona.

El desafío de la salinidad y el futuro productivo

El técnico explicó que el agua del río de Mogna presenta niveles de conductividad por salinidad superiores a 3.500, cuando lo recomendable para riego es hasta 1.200.

“Regar con esa conductividad es posible porque se está haciendo, pero no recomendable. A la larga se acumulan sales, el suelo se degrada y se vuelve improductivo”, advirtió. “Si avanzamos en un proceso de desalinización, se van a ampliar las posibilidades de cultivos en la zona”, aseguró.

Una solución integral que también apunta al consumo humano

Se explicó que el fideicomiso exige que los proyectos no sean aislados, sino integrados al desarrollo productivo y social. En ese marco, remarcó que la iniciativa no solo apunta al riego, sino también a garantizar agua segura para el consumo humano de las familias de Mogna.

“Lo positivo es que el proyecto ya está elaborado, aprobado en primera instancia y pensado con una mirada integral”, sostuvo.

Los puentes siguen siendo una deuda pendiente

En cuanto a las obras en los badenes y la construcción de puentes para evitar que el camino a Ruta 40 se corte con cada creciente, la fuente informó a DIARIO HUARPE que no tiene novedades, pero recordó que el ministro ya había confirmado públicamente que se iba a trabajar en el proyecto y que Vialidad Provincial iba a ser el área responsale de hacer los estudios correspondientes y posterior ejecución.

Mientras tanto, Mogna sigue esperando que las promesas se traduzcan en obras que le permitan dejar atrás el aislamiento, la falta de agua y la incertidumbre que se repite cada vez que llueve.