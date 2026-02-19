La jornada de paro general impulsada por la CGT sumó este jueves un capítulo de tensión frente al Congreso de la Nación Argentina, donde se registraron disturbios luego de que varias columnas de manifestantes comenzaran a retirarse de la protesta contra la reforma laboral.

Tras horas de movilización y en paralelo a una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, grupos reducidos de manifestantes avanzaron contra el vallado dispuesto en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Según se observó en el lugar, algunos arrojaron botellas y piedras hacia las fuerzas de seguridad y golpearon las vallas metálicas.

Ante la situación, la Policía activó el camión hidrante para dispersar a los manifestantes y utilizó gas pimienta con el objetivo de contener el avance. La tensión se mantuvo durante varios minutos, mientras efectivos reforzaban el operativo de seguridad.

Además, se desplegó personal de Gendarmería detrás del vallado en prevención de nuevos incidentes, en un contexto de tránsito complicado en la Ciudad de Buenos Aires por la combinación del paro en el transporte y las protestas opositoras.

Si bien la cantidad de manifestantes era menor en comparación con las primeras horas de la jornada, el clima frente al Congreso se mantuvo tenso mientras continuaba el debate legislativo sobre la reforma laboral.