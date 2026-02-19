El anuncio de una inversión estimada en US$18.000 millones por parte de Vicuña para el desarrollo integrado de Josemaría y Filo del Sol no solo impacta por su magnitud financiera, sino también por el efecto que tendrá en el empleo.

De acuerdo con el Estudio Técnico Integrado publicado por Lundin Mining, socia del proyecto junto a BHP, durante la etapa de construcción se prevé un promedio de 5.500 empleos directos —entre trabajadores propios y contratistas— y alrededor de 19.000 puestos indirectos.

Las cifras corresponden principalmente al período de mayor demanda de mano de obra, vinculado a la construcción de la mina, planta de procesamiento e infraestructura asociada. El documento confirma además que el financiamiento para la etapa inicial ya está asegurado y que el concentrado de cobre será transportado por vía terrestre hacia puertos chilenos para su exportación.

El esquema logístico contempla el uso de camiones cisterna mediante sistema de rotainers, bajo contrato especializado, desde Josemaría en su primera etapa hasta terminales portuarias en Chile. El recorrido incluirá el Corredor Norte y rutas públicas de Argentina y Chile. Una vez en destino, el concentrado será almacenado y embarcado hacia fundiciones internacionales.

En paralelo al desarrollo minero en San Juan, el plan contempla una fuerte inversión en infraestructura en la región chilena de Atacama. Entre las obras proyectadas figuran un puerto, una planta desalinizadora, un acueducto, una tostadora y otras instalaciones para exportación de concentrados. Según el informe, estos activos permitirán fortalecer la competitividad regional y generar sinergias con operaciones existentes de Lundin en Chile, como Candelaria y Caserones.

Más allá del impacto directo en la construcción, el estudio destaca que el proyecto impulsará programas de inversión comunitaria y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas proveedoras. La estrategia incluye fomentar actividades de diversificación económica para ampliar la matriz productiva regional.

Para San Juan, donde la minería constituye uno de los principales motores económicos, el dato laboral no es menor. El volumen de empleo directo e indirecto proyectado posiciona a Vicuña como uno de los desarrollos mineros con mayor potencial de generación de trabajo en las próximas décadas, en un esquema de integración transfronteriza que combina infraestructura, logística y producción a gran escala.