El cierre de Fate, la principal fabricante de neumáticos a nivel local, trajo como consecuencia la pérdida de más de 900 empleos directos. Esta situación desnudó el terrible panorama en el sector productivo y laboral desde que el Poder Ejecutivo Nacional implementó como política económica, la apertura indiscriminada de importaciones.

Alrededor de 2025, las importaciones crecieron seis veces más que el PBI nacional, en ese contexto que se multiplican los cierres o el ajuste de compañías de peso de sectores como el textil, el electrónico, las autopartistas y la metalmecánica, con la consecuente cesación de empleos y reducción del producto nacional.

Publicidad

Textiles y calzados

De igual manera con lo que estuvo sucediendo con Fate, el impacto de la caída de la industria viene afectando la comercialización de mercadería fabricada en el exterior, corresponde a Dass, la única fabricante de calzado para Adidas y Nike en la Argentina.

De origen brasileño, la firma viene de recortar 45 puestos de trabajo en su planta de Eldorado, en la provincia de Misiones y en 2025 bajó la persiana de sus instalaciones productivas en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires.

Publicidad

En territorio misionero, la pregunta que prevalece es por cuánto tiempo más permanecerá abierta la planta de la compañía en cuestión. En los años recientes, Dass —un auténtico gigante en Brasil, con más de 36.000 empleados— redujo la dotación de personal en Eldorado de 1.500 a los actuales 220 operarios.

La firma pasó de mantener en operación unas 60 líneas de producción a solo15 en estado de funcionamiento. Marcas como Adidas y Nike vienen optando por ingresar a la Argentina calzado terminado proveniente de China y Asia en general, lo cual les permite bajar de manera contundente los costos de producción.

Publicidad

Gustavo Melgarejo, delegado gremial de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), tan sólo en los primeros meses de 2025 una marca clave como Adidas importó alrededor de 12 millones de pares de zapatillas terminados mientras que, en contrapartida, las instalaciones de Eldorado elaboraron cerca de 700.000.

Otro caso de impacto es el de Eseka, la compañía produce las marcas Cocot y Dufour. La firma atraviesa una instancia de conflicto por el despido de 140 personas efectuado en los últimos dos meses. Al mismo tiempo, la empresa viene cubriendo salarios, aguinaldo y vacaciones bajo un régimen de cuotas. A estos nombres debe añadirse el caso de Textilana, dueña de la marca Mauro Sergio y proveedora de Kosiuko, y su controlada Hilamar, que a fines de 2025 informó que aplicaría un cronograma de suspensiones de personal que se extenderá hasta bien entrado este año.

En un primer momento, la firma anticipó que frenaría el desempeño de 170 empleados, pero luego ese número se amplió hasta los 250 operarios. En torno a la compañía señalan que Textilana y Hilamar recortaron 150 puestos de trabajo entre despidos y retiros, sólo en los últimos años.

Durante la primera mitad de 2025, Textilana, un ícono de los hilados de Mar del Plata, desaceleró su labor casi un 20% y aplicó una primera ola de 50 cesantías.

En torno a Textilana reconocen que, además de las importaciones provenientes de China, la comercialización también bajó por "la caída en el poder adquisitivo de la población, el cual impacta especialmente en el rubro textil".

En línea con los argumentos de que el producto asiático viene desplazando al nacional, desde Fundación ProTejer recientemente se indicó que ese movimiento viene consolidándose de manera acelerada en la Argentina. “La desregulación del régimen courier, la flexibilización aduanera y la falta de controles sobre plataformas digitales abrieron una puerta que China aprovechó como ningún otro país. Hoy, el gigante asiático no solo domina más del 70% del mercado textil importado, sino que también está desplazando la producción nacional y el trabajo argentino”, indicó la organización.

TN & Platex discontinuó líneas de producción en Corrientes y La Rioja, dando de baja 88 empleos. De igual modo, Luxo y Vulcalar cerraron sus fábricas y dejaron un saldo de 168 personas despedidas.

Otros sectores

En los últimos tres meses, la industria argentina perdió casi 4.400 empleos, según la consultora Sistémica. La firma documentó 21 situaciones de cierre, reestructuración y despidos masivos tan solo en el último trimestre de 2025. A la pérdida de competencia por las importaciones, vinieron los despidos y con ello, la caída del consumo interno.

En términos geográficos, la consultora indicó que Buenos Aires y Santa Fe, y la región del NOA, aparecen como las áreas donde la crisis industrial es profunda.

En septiembre del año pasado, Cerámicos ILVA cerró su planta en Pilar y aplicó 300 despidos. En ese mismo distrito, la multinacional Whirlpool también bajó las persianas de su fábrica inaugurada apenas dos años antes, en 2022. El cierre afectó a 220 empleados del sector metalmecánico.

Mabe estableció un proceso de reorganización de sus operaciones en la Argentina. Dicha iniciativa comprende retiros voluntarios para parte de su personal y el cierre de su fábrica de Córdoba, que será reconvertida en depósito y hub de distribución. Mabe hará de sus instalaciones en Río Segundo un centro de distribución, y concentrará la manufactura de cocinas, lavarropas y secarropas en Luque. Además, continuará con la producción de heladeras en San Luis, aunque a un ritmo más acotado.

La situación en esa firma no es más que otra confirmación del mal momento que atraviesan los productores de electrodomésticos en la Argentina, con niveles de fabricación que en la mayoría de los casos bordea el 50% de la capacidad instalada.

En noviembre pasado, en tanto, la fábrica de ollas Essen despidió a más de 30 trabajadores de su planta en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, señalando que la medida resultó consecuencia del bajo consumo y la suba de las importaciones. La empresa dio cuenta del avance de productos ingresados desde Asia.

El sector autopartista también sintió el golpe. Corven avanzó con despidos en su planta de, también, Venado Tuerto, alcanzando a 150 trabajadores desvinculados. SKF clausuró sus instalaciones de Tortuguitas, en Buenos Aires, dejando en la calle a 145 empleados.

Dana cerró su establecimiento de Naschel, San Luis. Cincuenta puestos de trabajo se perdieron en una región donde las alternativas laborales escasean. En la producción de plásticos, la firma PanPack cerró sus puertas a fines de noviembre de 2025 y la medida redundó en la pérdida de 80 empleos.

Acerías Berisso dejó de operar en octubre del año pasado. La medida implicó la desactivación de medio centenar de puestos de trabajo.

Electrónica de Tierra del Fuego

Otro nicho de negocios golpeado duramente por las importaciones es la producción nacional de electrónica. Recientemente, y a raíz de la avalancha de dispositivos ingresados desde el exterior, Newsan despidió a 150 trabajadores de su planta de Ushuaia.

Al mismo tiempo, la entrada en vigencia del arancel 0 para la importación de teléfonos celulares, en continuidad con las rebajas porcentuales establecidas a mediados del año pasado, abre interrogantes respecto de qué ocurrirá con la producción local de ese tipo de dispositivos.

En esa provincia temen que el ingreso irrestricto de celulares importados complique la continuidad de numerosos empleos. La industria electrónica genera unos 10.000 puestos de trabajo y la categoría celulares representa el 40% de ese total, siendo la que más peso tiene en el total.

Fuera de la isla, el sector de equipos eléctricos sumó el cierre de la fábrica de DBT-Cramaco en Sastre, Santa Fe. El cese de actividades tuvo lugar durante noviembre del año pasado y la medida implicó la pérdida de casi 40 puestos de trabajo.

Ya en el rubro alimenticio, la firma Otito dispuso el cierre de su planta en San Pedro, Jujuy, afectando a otros 40 empleados.

Suspensiones masivas

A los cierres y despidos se sumaron suspensiones de gran magnitud. En esa línea, y dentro de la industria metalúrgica, Acindar (ArcelorMittal) suspendió a 200 trabajadores en su planta de Villa Constitución, Santa Fe.

El caso más resonante fue Mondelez. La compañía frenó la actividad de 2.300 empleados en su planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, la filial argentina de Stellantis resolvió adelantar las vacaciones en su planta de El Palomar, donde se producen los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, y Citroën Berlingo.

El receso de verano se extendió por un mes adicional, hasta el 4 de enero de 2026. La compañía emitió una señal clara de que, según lo que viene mostrando el mercado, la actividad no repuntaría en el corto plazo.

Las consultoras y espacios de análisis que dan cuenta del impacto de los importados se multiplican y en todos los casos hay coincidencias respecto del duro momento que atraviesan los empleos industriales a raíz del cambio de régimen.

Según firmas como PXQ, los niveles de importaciones actuales comprenden valores comparables a los registrados durante la presidencia de Mauricio Macri, y se acrecentaron 25% —siempre en términos de valor— versus 2024.

La consultora detalla en un informe reciente que los ítems que más crecieron en los últimos meses corresponden a vehículos y tractores, máquinas y artefactos mecánicos, y máquinas y aparatos eléctricos.

Por su parte, el área de Estudios Económicos del Banco Provincia detalla que, siempre en 2025, el volumen de importaciones creció seis veces más que el PBI. Bienes finales y vehículos livianos concentran el 70% de la tendencia, según esa área especializada, y la perspectiva es que la ola se incremente afectando aún más la fabricación local de automóviles, motos y otros rodados.

Por último, resta mencionar una medición del Observatorio de Importaciones de APYME Santa Fe, el cual arrojó que la importación de bienes finales subió casi 45% en diciembre último respecto de igual mes pero del año anterior. Automotriz, textil, línea blanca, maquinaria agrícola y materiales para la construcción, entre los rubros que más incentivaron el ingreso de bienes e insumos generados fuera de la Argentina.

Fuente: IProfesional