El presidente de la AFA, Claudio Tapia, enfrenta un escenario inédito: podría perderse el próximo Copa Mundial de la FIFA 2026 si se mantiene la prohibición de salida del país dictada por la Justicia en el marco de una causa por presuntos delitos tributarios y previsionales.

El juez en lo Penal Económico N°5, Diego Alejandro Amarante, lo citó a declaración indagatoria para el 5 de marzo y dispuso que no pueda salir del país por tiempo indefinido hasta que se resuelva su situación procesal. La medida también alcanza al tesorero Pablo Toviggino y a otros tres integrantes de la conducción.

Publicidad

La investigación se centra en supuestas retenciones de impuestos y aportes a la seguridad social que, según la acusación, habrían sido descontadas pero no ingresadas al fisco dentro del plazo legal de 30 días. Los montos bajo análisis superan los $19.000 millones, discriminados en $663.340.652,50 en retenciones de IVA; $1.998.652.056,40 en retenciones del Impuesto a las Ganancias; $8.016.291.166,48 correspondientes al régimen del artículo 79 de Ganancias; y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social.

Julio de 2025 fue el mes con mayor volumen observado, con más de $2.854 millones, seguido por septiembre, con más de $1.730 millones.

Publicidad

Tras la indagatoria, el magistrado tendrá diez días para definir si dicta el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento de los acusados. En caso de procesamiento, las defensas podrán apelar ante la Cámara en lo Penal Económico, que incluso podría convocar a una audiencia —presencial o virtual— para escuchar los argumentos de las partes antes de resolver.

El calendario judicial, atravesado por feriados que podrían extender los plazos procesales, corre en paralelo al deportivo. El Mundial comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, y la Selección argentina iniciará la defensa del título el 16 de ese mes.

Publicidad

Por ahora, la causa se encuentra en etapa de instrucción y no existe una definición sobre la responsabilidad penal de los imputados. Sin embargo, si la restricción para salir del país continúa vigente durante la competencia, Tapia y otros dirigentes podrían quedar al margen de la cita máxima del fútbol internacional, donde la representación institucional de la AFA suele tener un rol clave en el acompañamiento del seleccionado nacional.