La CGT calificó como “contundente” el paro general realizado este jueves en todo el país en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, y aseguró que la medida alcanzó “más del 90% de la actividad detenida”.

En conferencia de prensa, el triunvirato integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) afirmó que la huelga tuvo un “enorme acatamiento” y defendió la protesta como parte de una serie de medidas adoptadas frente a lo que consideran una falta de diálogo por parte del Ejecutivo.

“En estas 12 movilizaciones y en estos 4 paros hemos sido consecuentes y responsables, no solo en mantener la paz social en la protesta y ante la negación al diálogo”, señaló Sola, quien acusó al Gobierno de romper “el tejido social y productivo”. El dirigente cuestionó además que se hable de “modernización” al referirse a la reforma, al sostener que implica un retroceso “de 100 años en derechos individuales y colectivos”.

Sola también rechazó los argumentos oficiales sobre las pérdidas económicas derivadas del paro y apuntó que el proyecto “contempla 6 mil millones de dólares que se pierden por la baja en las cargas patronales y en el sistema jubilatorio”. No obstante, reconoció que cada jornada de huelga implica una pérdida, aunque remarcó que el trabajador adhiere “convencido en el derecho que está defendiendo”.

Por su parte, Jerónimo sostuvo que “la sociedad le acaba de dar un mensaje al Gobierno” y afirmó que la central obrera “estuvo a la altura de las circunstancias”. El sindicalista cuestionó a los gobernadores que podrían acompañar la iniciativa oficial y los calificó de “cómplices” si respaldan la reforma.

En el tramo final de la conferencia, Argüello también se dirigió a los mandatarios provinciales, cuya posición será clave en el trámite legislativo, y lanzó una advertencia: “Fíjense lo que van a hacer, no traicionen más a su pueblo. Llegaron por el voto de los trabajadores”.

La jornada de protesta se desarrolló mientras la Cámara baja llevaba adelante una extensa sesión para tratar la reforma laboral, en un clima de fuerte tensión política y sindical.