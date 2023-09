Los alumnos de la escuela Valle Grande en Rawson participaron este jueves por la mañana de las actividades a cargo del Colectivo Itinerante de Arte de Aprender Más. Un programa del Ministerio de Educación de San Juan que tiene por objetivo, con diferentes actividades lúdicas, concientizar sobre problemáticas comunes dentro de las instituciones educativas. En esta oportunidad, los jóvenes de 6º y 3º año aprendieron y concientizaron al resto de los alumnos sobre la importancia de hablar del acoso escolar.

En representación de los alumnos de 6º año, Juan Cruz Vallejos, de 17 años, contó que la actividad comenzó con una serie de juegos y actividades físicas para romper el hielo en el primer contacto con el equipo de docentes que integran el Colectivo Itinerante de Arte de Aprender Más. “Después pasamos a una serie de charlas que en lo personal me parecieron bastante interesantes porque genera concientización sobre el tema del bullying y el acoso”, dijo el joven a DIARIO HUARPE.

Durante su primer año en la escuela, Juan Cruz manifestó que fue víctima de hechos muy violentos, pero que aun así hoy elige hablarlos y sobre todo contar su historia para que otros no los sufran. “Cuando entré a la escuela sufrí muchísimo acoso y hostigamiento. Me robaron la mochila, el teléfono, me rompieron las zapatillas, me rajaron una chaqueta, pero aun así y a pesar de todo quiero dejarles un mensaje a los más chicos”, resaltó.

“Hay alumnos que buscan dañar al otro solo por gusto o por aburrimiento”, dijo el chico de 17 años.

Con respecto a la actividad, el alumno explicó que le gustó mucho, sobre todo porque entendieron que el bullying y el acoso pueden terminar llevando a otras cosas mucho peores. “Me pareció muy interesante que se enfoquen en esos temas y me encantaría que se pudiera continuar con las charlas”, siguió.

“El mural es dejar una huella para el resto de los alumnos, pero también para todo el que pase por la puerta de la escuela y lo vea”, dijo Vallejos.

Nicolás Rodríguez, profesor de teatro que forma parte del grupo de docentes que recorren las escuelas, indicó que en principio se recibe una serie de datos por parte de la institución de la que derivará el tema a tratar. “Con esa data planificamos la actividad, visitamos la escuela y trabajamos la problemática puntualmente”, expresó el representante del Colectivo Itinerante de Arte de Aprender Más.

De esta manera, comenzaron con juegos y charlas para terminar con un mural pintado en el ingreso de la escuela. “Hicimos una serie de juegos y luego vimos unos videos que llevan a la reflexión y, a partir de eso, cada uno escribe una frase que resuman la realidad y con eso se diseña el mural”, concluyó Rodríguez.