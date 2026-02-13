El liderazgo general de Telefe en la televisión abierta no logra ocultar una preocupación puntual: el desempeño de su programación del mediodía. Este miércoles, una vez más, el ciclo gastronómico Ariel en su salsa quedó por debajo de un clásico que emite eltrece, lo que encendió alertas internas en el canal líder.

La competencia directa se da en la franja de 12:30 a 13, cuando la señal del solcito programa la histórica serie El Zorro. La ficción, estrenada en 1957, continúa demostrando una vigencia inesperada: en la medición de mitad de semana alcanzó 4.2 puntos de rating y superó a la propuesta culinaria de Telefe, que marcó 4.0 en ese mismo tramo horario.

Publicidad

El programa conducido por Ariel Rodríguez Palacios se emite de 11:45 a 13, con un buen piso de audiencia heredado de A la Barbarossa y como antesala de El noticiero de la gente. Sin embargo, la media hora en la que coincide con El Zorro se transformó en su punto más débil.

La situación genera incomodidad en Telefe por un motivo central: la relación entre inversión y resultados. Mientras Ariel en su salsa es una producción propia con escenografía, equipo y presupuesto elevados, la serie que emite eltrece es una “lata” de bajo costo que sigue rindiendo con cifras competitivas.

Publicidad

A ese escenario se suma un contexto interno de cambios en el ciclo gastronómico, que recientemente sufrió la salida de su locutor y de uno de sus panelistas históricos, Nicolás Peralta. En una señal que busca liderar todas las franjas horarias, cada décima perdida se analiza con lupa.

Por ahora, Telefe continúa dominando el promedio diario de rating. Pero el rendimiento del mediodía, con un clásico de más de seis décadas imponiéndose en la medición, se transformó en un foco de atención para los directivos del canal.