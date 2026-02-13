River Plate volvió a tropezar y su presente futbolístico encendió las alarmas. El equipo de Marcelo Gallardo perdió 1-0 frente a Argentinos Juniors en La Paternal y acumuló su segunda derrota consecutiva, tras el golpe sufrido días antes ante Tigre en el Monumental. El único gol del encuentro lo marcó Hernán López Muñoz, que le dio al Bicho tres puntos clave ante su gente.

El rendimiento del Millonario volvió a ser flojo y el mal clima se trasladó al campo y al banco. Gallardo fue expulsado por el árbitro Andrés Merlos luego de un gesto irónico, en un partido en el que River nunca logró imponer su juego ni reaccionar tras el gol rival. La caída profundizó el mal momento del equipo y dejó señales de preocupación dentro del plantel.

Tras el pitazo final, la tensión se hizo visible. Gonzalo Montiel se retiró del estadio Diego Armando Maradona visiblemente enojado, lanzando insultos al aire y protagonizando un cruce con el capitán Juan Fernando Quintero. El lateral derecho le realizó un fuerte reproche al colombiano mientras se tapaba la boca para evitar que se leyeran sus labios, en una escena que reflejó el clima caliente tras la derrota.

El episodio no pasó a mayores, pero evidenció la bronca interna por el mal presente. Quintero intentó calmar la situación y llamó a Montiel para que se sumara al grupo rumbo al vestuario, algo que finalmente ocurrió segundos después. El Millonario deberá reaccionar rápido para evitar que la crisis futbolística se profundice en las próximas fechas.