El presidente Donald Trump anunció la eliminación del llamado “hallazgo de peligro”, el criterio científico adoptado en 2009 que establecía que los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública. Esa definición, impulsada durante el gobierno de Barack Obama, había servido como base legal para regular las emisiones de dióxido de carbono, metano y otros contaminantes en vehículos, centrales eléctricas e industrias.

La decisión, presentada por la Casa Blanca como la “mayor desregulación en la historia de Estados Unidos”, implica un paso clave para desmantelar los límites federales a las emisiones. Según el gobierno, la medida permitirá reducir costos para fabricantes y consumidores, con un ahorro estimado de unos 2.400 dólares por vehículo y más de 1.000 millones de dólares en el sector industrial y energético.

Publicidad

El anuncio fue respaldado por el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, quien aseguró que la norma previa funcionaba como la “pieza central” de la regulación climática estadounidense. Al eliminarla, el gobierno busca flexibilizar estándares en automóviles, plantas energéticas, petróleo y gas, aviación y otros sectores responsables de la mayor parte de las emisiones.

La iniciativa generó una inmediata reacción de gobernadores y organizaciones ambientales, que anticiparon demandas judiciales. Desde el estado de California, el gobernador Gavin Newsom afirmó que la medida será impugnada por considerarla ilegal y contraria a la evidencia científica. Grupos ecologistas advirtieron que la desregulación podría aumentar los costos en salud pública, el consumo de combustibles y los efectos de fenómenos extremos vinculados al cambio climático.

Publicidad

El “hallazgo de peligro” había sido durante más de una década la base de la política climática federal en Estados Unidos y su eliminación abre un escenario de fuerte confrontación política, económica y judicial. La disputa podría escalar hasta la Corte Suprema, en lo que ya se perfila como uno de los conflictos ambientales más relevantes de los últimos años.