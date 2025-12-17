Una fábrica de neumáticos cerró en Córdoba y dejó a 40 trabajadores en la calle

El cierre repentino de la fábrica de neumáticos IBF, ubicada en la ciudad de Córdoba, desencadenó un conflicto laboral que dejó a unos 40 empleados sin trabajo e involucró a la Justicia y al Ministerio de Trabajo provincial. La empresa notificó la clausura de la planta y los despidos de forma intempestiva, sin mediar diálogo con los trabajadores o sus representantes gremiales.

Según relataron los afectados, la comunicación se realizó con la presencia de escribanos y personal de seguridad privada, una modalidad cuestionada por el Sindicato del Neumático. Miguel Díaz, delegado de los trabajadores, calificó la medida como "totalmente desmedida" y afirmó que la empresa actuó al margen de la normativa laboral. "Llegaron con escribanos y patovicas para decirnos que estábamos todos despedidos y que la planta se cerraba, sin ninguna charla previa", expresó.

Intervención estatal y orden de reincorporación

Ante la falta de instancias de negociación, la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba intervino en el conflicto. El organismo dictó una resolución que declara ilegales los despidos e intima a la empresa a reincorporar a todo el personal, fijando un plazo para el retorno a sus puestos. Hasta el momento, la firma no ha acatado la disposición administrativa.

Como forma de protesta, los trabajadores iniciaron una permanencia pacífica dentro del establecimiento. No obstante, durante la jornada se presentó una denuncia judicial por una supuesta retención ilegal de personas, lo que derivó en una orden de desalojo. Germán Silva, representante del Sindicato del Neumático en Córdoba, explicó que "alguien denunció que teníamos un trabajador retenido adentro y que lo estábamos obligando a la acción sindical. A partir de eso, la fiscalía dictó una orden de desalojo y la Policía vino a sacarnos por la fuerza".

La fábrica amaneció cerrada y sin respuestas

Este martes 16 de diciembre, la planta permaneció cerrada y sin representantes de la empresa que dieran explicaciones. Distintas organizaciones sindicales y sociales se acercaron al lugar para brindar su respaldo a los trabajadores. Desde sectores docentes y universitarios se advirtió que este conflicto se enmarca en un contexto más amplio de crisis y precarización laboral, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de los empleados ante decisiones unilaterales de las empresas.