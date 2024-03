La asociación de proteccionistas, Patitas en la Calle, se contactó con DIARIO HUARPE para comentar una situación que los atravesaba. Los proteccionistas dudaban sobre la renovación de un convenio anual con la Municipalidad de la Capital que garantizaba la esterilización de las mascotas que ellos rescataban en el centro de Zoonosis del municipio. A través de este mismo medio, autoridades de la comuna confirmaron y garantizaron que el convenio se firmará, demostrando el compromiso de ambas partes con la tenencia responsable de mascotas y con los vecinos del departamento.

Según se pudo saber, Marilú Garcés, referente de la asociación Patitas en la Calle, mencionó que desde el municipio se comunicaron para informarle la intención de firmar el convenio, pero que le mencionaron la posibilidad de cambiar algunos puntos con respecto al anterior debido a una cuestión presupuestaria. El convenio, en principio, englobaría a un total de 150 castraciones por mes con un veterinario que era aportado por la asociación de proteccionistas que trabajaba en el quirófano municipal de 12 a 14 horas.

“Nos dijeron que no hay plata y que presentemos una nueva propuesta con menos animales con respecto con años anteriores”, mencionó Marilú.

De igual manera, la proteccionista, destacó la buena voluntad del director del área de Ambiente del municipio, Lisandro Cevinelli, y mencionó que no habría ningún problema en el caso de que por cuestiones presupuestarias se reduzcan la cantidad de castraciones con respecto al convenio anterior, pero que quedaban algunos puntos por resolver.

Uno de ellos es el horario en el cual se habilitaría el centro de Zoonosis del municipio, ya que, según el área de Ambiente, los proteccionistas tendrían acceso al quirófano municipal a las 10 de la mañana, turnos que suelen estar ocupados por los vecinos que llevan sus mascotas de manera particular. Marilú Garcés que la idea de los proteccionistas no es ocupar el quirófano en horarios que podrían entorpecer la atención particular de los vecinos.

"La idea no es quitarle turnos al municipio, sino sumarle para que los vecinos también puedan ir a castrar sus mascotas”, mencionó Garcés.

Por su parte, Lisandro Cevinelli, director de Ambiente de la Municipalidad de Capital, dijo a DIARIO HUARPE que el convenio está acordado, pero al igual que la proteccionista, mencionó que hay que revisar algunos puntos debido a que, en un principio, la asociación había enviado un presupuesto que excedía al del municipio. A pesar de eso, ambas partes siempre estuvieron dispuestas a buscar la mejor manera para que el convenio siga en pie, a pesar de las dificultades económicas.

“Antes del lunes se terminará de definir los puntos del convenio para que se pueda firmar”, mencionó el funcionario.

Aunque todavía no trascendió los pormenores del convenio, DIARIO HUARPE pudo conocer que con respecto al anterior se reducirá la cantidad de animales que los proteccionistas vayan a esterilizar y tampoco podrán contar con el veterinario que ellos ofrecían, ya que por motivos personales no estará disponible. De igual manera, ambas partes han encontrado el diálogo necesario para comenzar a resolver la problemática de la sobrepoblación de animales en situación de calle.

Dato

Por otro lado, DIARIO HUARPE habló con Aldo “Pirata” Olivares para consultar los costos de las esterilizaciones en un consultorio privado. El profesional comentó que varían según el tamaño de la mascota, pero las intervenciones en un gato macho cuestan alrededor de $20.000, mientras que de las hembras cerca de $30.000. En el caso de los perros, depende del tamaño y de su peso, pero el promedio comenzaría en los $35.000. A esto se le suman gastos de medicamentos tales como los antibióticos y la consulta para quitarle los puntos de la cirugía que cuesta $5.000.