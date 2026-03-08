Evangelina Anderson reveló la desgarradora reacción de su hijo mayor tras las fotos a los besos con Ian Lucas

En una entrevista brindada al programa Corta por Lozano, Evangelina Anderson rompió el silencio sobre el escándalo generado tras la filtración de fotografías donde aparece a los besos con el influencer Ian Lucas.

La modelo, que previamente había negado la relación, admitió que debió enfrentar una dura conversación con su hijo mayor, Bastian, de 17 años. Dado que el adolescente tiene al joven de 26 años como un referente e ídolo y consume su material en redes sociales, la situación provocó sentimientos encontrados en el seno familiar.

Publicidad

Anderson detalló cómo fue el momento en que su hijo la cuestionó: “Me dijo: 'mamá, ¿qué pasó?' y yo tuve que explicarle algo que para mí es insignificante”.

Respecto al impacto emocional del episodio, la modelo manifestó: “Cada vez que dicen algo yo trato de cuidarlos a mis hijos. A veces no hace falta decir cosas que uno no quiere decir y a la gente no le importa. La gente se olvida y todo, pero mis hijos no. Hoy yo lo hablé con mi hijo mayor, y fue muy doloroso lo que vivimos como familia”.

Publicidad

El conflicto también involucró a Yanina Latorre, quien dio a conocer las imágenes y cruzó a la modelo calificándola de “cínica”. Por otro lado, el mánager de Ian Lucas respondió a las acusaciones de Anderson asegurando que "no amenacé a nadie, tenía un pacto con Eva".