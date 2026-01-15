Arlindo de Souza, apodado el “Popeye brasileño”, falleció a los 55 años en Recife, Brasil, tras una larga lucha con problemas renales que podrían estar relacionados con la práctica de inyectarse aceite mineral en los brazos para aumentar el tamaño de sus músculos. Su historia se volvió viral por los riesgos que implicaba esta técnica casera, ampliamente condenada por los médicos.

Nacido en Águas Compridas, un barrio humilde de Recife, Arlindo también era conocido como Arlindo Anomalía y Arlindo Montaña. Desde joven se obsesionó con la musculación tras la muerte de su hermano, lo que lo llevó a consumir anabólicos y a inyectarse aceite mineral en brazos y trapecio, alcanzando bíceps de 73 centímetros.

Su sobrino, Denis Gomes de Luna, indicó que la muerte de Arlindo se produjo por falla multiorgánica, con ambos riñones comprometidos y líquido en los pulmones, sin tiempo de realizar diálisis. La familia decidió no informarle a su madre por su delicado estado de salud.

El cirujano plástico Rafael Neves advirtió sobre los graves riesgos del aceite mineral: infecciones, daño sistémico e incluso amputaciones. “Es como una bomba de relojería a punto de causar problemas. No está hecho para inyectarse en músculos”, explicó, subrayando que las complicaciones pueden surgir años después de la aplicación.

Arlindo deja un legado mediático y una advertencia sobre los peligros de buscar cambios corporales extremos sin supervisión profesional, y su historia continúa siendo recordada en redes sociales y medios de todo Brasil.