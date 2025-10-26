Publicidad
Fernández y Colombo destacaron la “normalidad” de la votación

El ministro de la Producción, Gustavo Fernández, y el jefe de asesores, Rodolfo Colombo, se refirieron al inicio de la jornada electoral en la que debuta la Boleta Única Papel en San Juan.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Dos funcionarios orreguistas se refirieron al nuevo sistema de votación y el inicio de la jornada electoral. Imagen: DIARIO HUARPE. 

En la escuela Pedro Fonseca, Gustavo Fernández, ministro de la Producción, y Rodolfo Colombo, jefe de Asesores del Gobernador, advirtieron de la tranquilidad con la que se inició la jornada de votación. Este dato no es menor teniendo en cuenta que debuta la Boleta Única Papel en todo el país.

El ministro de la Producción, Gustavo Fernández, expresó que “la jornada inició con normalidad y es un dato teniendo en cuenta que debuta el sistema de votación de Boleta Única Papel”.

En tanto que el jefe de asesores, Rodolfo Colombo, expresó que “en algunas escuelas hubo demoras normales de estas jornadas electorales, pero no está afectando el ritmo normal. Hay que tener en cuenta que debutamos con la Boleta Única Papel y todo un sistema nuevo”.  

 

