En la escuela Pedro Fonseca, Gustavo Fernández, ministro de la Producción, y Rodolfo Colombo, jefe de Asesores del Gobernador, advirtieron de la tranquilidad con la que se inició la jornada de votación. Este dato no es menor teniendo en cuenta que debuta la Boleta Única Papel en todo el país.

El ministro de la Producción, Gustavo Fernández, expresó que “la jornada inició con normalidad y es un dato teniendo en cuenta que debuta el sistema de votación de Boleta Única Papel”.

En tanto que el jefe de asesores, Rodolfo Colombo, expresó que “en algunas escuelas hubo demoras normales de estas jornadas electorales, pero no está afectando el ritmo normal. Hay que tener en cuenta que debutamos con la Boleta Única Papel y todo un sistema nuevo”.