Anses continúa con la entrega del aguinaldo antes de que finalice el año, un beneficio que no está disponible para todos los titulares de sus prestaciones sociales. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona exclusivamente a ciertos grupos, generando dudas sobre quiénes pueden acceder a este ingreso extra.

Las prestaciones que no incluyen el aguinaldo son la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares, la asignación por embarazo, prenatal y maternidad, el Programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) y el Programa Acompañamiento Social. Estos beneficiarios reciben únicamente su pago mensual correspondiente en diciembre, sin ningún monto adicional.

En particular, los titulares del programa Volver al Trabajo perciben en diciembre un pago fijo y no remunerativo de $78.000, depositado en la cuenta bancaria asociada. Este importe no contempla aguinaldo ya que el programa no lo contempla dentro de sus beneficios.

El pago correspondiente a diciembre se efectuó el pasado 5 de diciembre, según el calendario oficial de ANSES. Por lo tanto, quienes forman parte de los programas mencionados deben tener en cuenta que este será el único ingreso que recibirán durante el mes.

Para quienes buscan oportunidades laborales, la plataforma Portal Empleo ofrece un servicio gratuito y público. Este espacio permite conectar a personas en búsqueda de trabajo con ofertas disponibles, además de brindar cursos de capacitación y herramientas para fortalecer las habilidades profesionales.

Para acceder a estos recursos, los usuarios deben ingresar al sitio portalempleo.gob.ar con su DNI, registrarse completando los datos solicitados, crear una cuenta, acceder al apartado “Mi perfil Laboral” y cargar su currículum para postularse a las distintas propuestas laborales.