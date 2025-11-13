La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte dieron a conocer este jueves la lista completa de objetos permitidos y prohibidos para ingresar a la Fiesta Nacional del Sol 2025, medida que busca ordenar los accesos, agilizar controles y garantizar el bienestar de los asistentes durante las cinco noches festivas.

Entre los elementos permitidos, la organización informó que mate y termo vacío estarán autorizados, ya que dentro del predio habrá puestos de hidratación. También se permitirá el ingreso con botellas vacías, repelente, protector solar, cochecitos de bebé, productos de higiene, mantas o almohadones pequeños, medicamentos o alimentos especiales, largavistas, riñoneras, mochilas medianas, baterías portátiles y cables de carga para celulares.

En cambio, habrá una lista estricta de elementos prohibidos, entre ellos: termos con líquido, bebidas alcohólicas o energéticas, sustancias ilegales, heladeritas, carpas, sillas o reposeras, monopatines, bicicletas, rayos láser, equipos fotográficos profesionales, banderas con palos, pirotercnia, elementos punzantes, sombrillas, animales, drones, pelotas y cadenas largas o con picos.

Desde la organización recomendaron a los visitantes revisar la lista completa antes de asistir y llegar con tiempo para evitar demoras en los controles. Recordaron que el cumplimiento de estas disposiciones permitirá disfrutar la Fiesta del Sol en un entorno seguro, accesible y ordenado.