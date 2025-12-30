Con el correr de las horas y tras las primeras versiones que circularon, se conocieron detalles precisos sobre lo ocurrido con el dinero que cayó a un canal de riego luego del violento choque y vuelco registrado en Albardón, protagonizado por un Chevrolet Agile y un SUV marca Chrysler.

Según confirmaron fuentes policiales a DIARIO HUARPE, parte del dinero que transportaba el conductor del vehículo volcado terminó en el cauce del canal tras el impacto. El damnificado explicó que el efectivo era producto de la reciente venta de un automóvil y que la suma total rondaba los $10 millones.

El conductor del auto volcado desmintió que le hayan robado dinero.

De acuerdo al testimonio brindado a las autoridades, solo algunos billetes de baja denominación, principalmente de mil pesos fueron arrastrados por el agua y no pudieron ser recuperados. El resto del dinero, que se encontraba en fajos y correspondía a billetes de mayor valor, permaneció dentro del vehículo y pudo ser rescatado tras el siniestro.

El conductor del SUV, Agustín Luna, de 41 años, también desmintió versiones que indicaban que personas que pasaban por el lugar se habrían llevado el dinero. Por el contrario, aseguró que quienes se detuvieron lo hicieron para colaborar con los heridos y que incluso aquellos que lograron recoger billetes del canal los devolvieron a los familiares.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el jefe de la dependencia policial interviniente indicó que el vehículo aún permanece en el lugar del accidente a la espera de ser retirado, ya que el propietario debe presentar documentación faltante, parte de la cual habría sido arrastrada por el agua. Hasta el momento, el conductor presentó el seguro y documentación personal.

Como consecuencia del choque, una de las ocupantes del Chevrolet Agile sufrió una fractura de clavícula y debió recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 18°, junto a la UFI Delitos Especiales, que continúa con las pericias para establecer cómo se produjo el siniestro y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.