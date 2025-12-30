Un nuevo capítulo se sumó al siempre intenso universo mediático que rodea a Wanda Nara. En las últimas horas, salieron a la luz capturas de chats y audios que comprometerían a su actual pareja, Martín Migueles, y que reavivaron rumores de una presunta infidelidad frustrada con la modelo Claudia Ciardone. La información fue difundida y amplificada en SQP (América TV), donde se mostraron fragmentos del intercambio privado que desató la polémica.

Según se expuso al aire, los mensajes habrían sido enviados por Migueles a Ciardone a comienzos de diciembre, cuando él ya mantenía una relación consolidada con Wanda. En el chat, que rápidamente se viralizó en redes sociales y portales de noticias, se puede leer cómo el empresario insiste en retomar el contacto con su ex. “¿Querés verme?”, “¿Podés?”, “Quiero verte” fueron algunas de las frases que se le atribuyen y que generaron un fuerte impacto por su tono directo y reiterado.

Claudia Ciardone estableció límites claros a Migueles y le advirtió sobre el riesgo de exponer a Wanda Nara en los medios. (Captura de video)

La respuesta de Ciardone, lejos de prestarse al juego, marcó un límite claro. En los mensajes exhibidos, la modelo le advirtió: “Estás loco, Martín, vos estás reexpuesto. Wanda está hoy como en una vidriera. Aunque vos me digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido arriesgar”. Incluso, según se relató en el programa, ella le dio un consejo explícito para que cuidara su relación y evitara exponerse mediáticamente.

Sin embargo, lo que más indignación generó en el panel fue la supuesta reacción posterior de Migueles. De acuerdo con lo leído al aire por las conductoras y panelistas, él habría ignorado esa advertencia y redoblado la apuesta, enviándole directamente una dirección con la intención de concretar un encuentro. “Tomemos un café. Por favor”, fue otro de los mensajes que se mostraron y que, para muchos, confirmaría la intención de avanzar pese a la negativa inicial.

Durante debate televisivo, varias figuras del panel recordaron el historial sentimental de Migueles y su conflictiva relación pasada con Ciardone, que habría terminado en medio de reproches y situaciones incómodas en un gimnasio de Nordelta, donde coincidían varias mujeres vinculadas a él. Ese antecedente fue clave para entender por qué la modelo decidió no guardar silencio y contar su versión de los hechos cuando fue consultada por la prensa.

En diálogo con el programa, Ciardone confirmó que recibió mensajes y llamados de Migueles estando él en pareja con Wanda, aunque remarcó que no hubo ningún encuentro y que ella se negó desde el primer momento. “Yo estoy en pareja y no tengo ganas de meterme en problemas. Lo único que hice fue decirle que no y aconsejarlo”, explicó, dejando en claro que su intención fue evitar que circulara información incompleta o distorsionada.

La empresaria, que suele responder con rapidez ante versiones que involucran su vida privada, antes de que se expongan los chats, desmintió públicamente los dichos que indicaban que habría llorado o dado un ultimátum privado, y negó en sus redes sociales el relato que se había instalado a partir de los comentarios de algunos panelistas.

Aun así, la filtración de los mensajes volvió a poner el tema en tendencia. Por ahora, Martín Migueles no hizo declaraciones sobre el contenido de los mensajes ni sobre la veracidad de las capturas difundidas. Wanda, en cambio, optó por mostrarse firme y seguir compartiendo imágenes de su vida cotidiana, sin profundizar en el escándalo. En sus historias de Instagram, compartió una tarde en familia junto a él y sus hijos. Como ocurre cada vez que su nombre aparece envuelto en rumores sentimentales, la historia continúa abierta y con final incierto, a la espera de nuevas aclaraciones o de un silencio que, en el mundo del espectáculo, rara vez dura demasiado.