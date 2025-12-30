Con el cierre del año, distintos organismos provinciales comenzaron a presentar sus balances de gestión y uno de los más destacados fue el de la Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan. Bajo la conducción de Fabiana Carrizo, la repartición cerró un año considerado “muy positivo”, con un fuerte incremento en denuncias, reclamos y consultas por parte de la ciudadanía.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la directora del área explicó que el crecimiento en la demanda de atención refleja una mayor llegada territorial del organismo y una mayor confianza de la sociedad en la defensa de sus derechos. “Esto habla de que el trabajo en equipo da buenos resultados, lo hacemos para que la gente sepa que nosotros vamos a proteger los derechos de los consumidores y trabajar en una provincia transparente”, comentó Carrizo.

Publicidad

En números, según explicaron, se pasó de de 3.200 a casi 5.000 presentaciones formales en la dirección. Esta política de cercanía y territorialidad se enmarca en la difusión de la Ley Nacional 24.240, que protege los derechos de todas las personas consumidoras que se encuentren en la provincia. “No es que las irregularidades sean mayores. Es que la gente está conociendo que existe una ley que protege los derechos de los consumidores”, enfatizó la directora.

En cuanto al ranking de reclamos, los bancos encabezan las denuncias y las víctimas los jubilados. Se trataron principalmente por seguros no solicitados. Carrizo explicó que, debido al volumen de denuncias recibidas, se firmó un convenio con el Banco San Juan para agilizar la gestión previa antes de llegar a las audiencias conciliatorias. La directora señaló que este sistema demostró ser altamente efectivo, ya que permite resolver entre el 90% y el 100% de los conflictos en un plazo de 24 a 72 horas, evitando que los ciudadanos deban esperar meses para una audiencia.

Publicidad

No obstante, el foco actual de la Dirección está puesto en fortalecer la asistencia en zonas periféricas y turísticas, ampliando el acceso a la defensa de derechos en todo el territorio provincial.

Expansión al interior provincial

De cara a 2026, Carrizo indicó que la Dirección proyecta consolidar su presencia en el interior de la provincia. Tras la puesta en funcionamiento de oficinas virtuales en Jáchal y Sarmiento, se prevé la inauguración de una delegación en Valle Fértil y el inicio de gestiones en Iglesia, con el objetivo de evitar que los vecinos deban trasladarse hasta la ciudad capital.

Publicidad

Bajo una política de austeridad y trabajo conjunto con los municipios, la directora explicó que buscan instalarse físicamente en los departamentos alejados sin la contratación de nuevo personal, fomentando la creación de delegaciones departamentales con trabajadores propios de cada comuna. “Sigo insistiendo y sigo llamando a los jefes comunales para tener delegaciones en sus departamentos”, aseguró.

Asistencia digital para el turista

Finalmente, de cara a la temporada de vacaciones, el organismo lanzó el programa “Protegiendo a nuestros turistas”, en conjunto con la Secretaría de Turismo. La iniciativa consiste en la distribución de códigos QR en puntos estratégicos como la terminal de ómnibus, el aeropuerto, paradores y sitios de interés turístico.

La propuesta permite que los visitantes que detecten irregularidades en hotelería, comercios o gastronomía puedan realizar su denuncia de forma digital. “Vamos a ir a los lugares turísticos a entregar el código QR para que el turista sepa que, si tiene una irregularidad en nuestra provincia, en hotelería, en comercio o en restaurantes, pueda ingresar al código donde se le va a indicar digitalmente cómo hacer una denuncia y, durante esa estadía, poder resolverlo”, concluyó Carrizo.