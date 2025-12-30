Buenos Aires atraviesa una alerta por calor extremo que mantiene en guardia a los organismos sanitarios. Según el pronóstico del tiempo, para el miércoles 31 de diciembre, en la previa de los festejos de Año Nuevo, las temperaturas podrían trepar hasta los 40 grados, generando un escenario de alto riesgo para la salud de la población.

En este contexto, los especialistas advierten sobre el llamado estrés térmico, una condición que se produce cuando el cuerpo humano no logra regular adecuadamente su temperatura interna frente a temperaturas elevadas, especialmente cuando el calor se combina con altos niveles de humedad.

El organismo mantiene normalmente una temperatura cercana a los 36,5 grados, pero cuando el ambiente se vuelve extremo, los mecanismos naturales de enfriamiento, como la transpiración, dejan de ser suficientes. Esta sobrecarga térmica puede provocar una serie de síntomas que funcionan como señales de alerta temprana.

Entre los primeros signos del estrés térmico se encuentran el cansancio intenso, mareos, dolor de cabeza, sudoración excesiva (o, en algunos casos, ausencia de sudor), náuseas y calambres musculares. Si la exposición al calor continúa, el cuadro puede agravarse y derivar en un golpe de calor, una situación médica grave que requiere atención inmediata.

No todas las personas enfrentan el mismo nivel de riesgo. Los adultos mayores, niños, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades físicas o laborales al aire libre integran los grupos más vulnerables. A esto se suman factores como viviendas sin adecuada ventilación, falta de refrigeración y acceso limitado al agua potable.

Ante este escenario de temperaturas extremas, las recomendaciones de prevención son claras: hidratarse de manera constante, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, usar ropa liviana y de colores claros, permanecer en ambientes frescos o ventilados y prestar especial atención a quienes integran los grupos de riesgo.

Las autoridades sanitarias insisten en extremar los cuidados durante los próximos días, especialmente en jornadas festivas, para evitar complicaciones y garantizar celebraciones seguras en medio de la ola de calor.