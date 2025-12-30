Tal como lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la lluvia llegó con fuerza a San Juan. Desde las horas de la noche del lunes 29 de diciembre se registran chaparrones intensos, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Los departamentos del Gran San Juan son los más afectados hasta el momento, con calles anegadas en algunos sectores y vehículos transitando con precaución. Las autoridades locales recomiendan a los vecinos evitar desplazamientos innecesarios y asegurar objetos sueltos que puedan volar por el viento.

Las fuertes lluvias se registraron en varios departamentos de la provincia. (Foto: DIARIO HUARPE)

El SMN mantiene la alerta vigente durante gran parte de la madruigada del martes, indicando que la inestabilidad podría continuar con intervalos de intensidad variable. Se espera que la tormenta disminuya hacia la noche, aunque no se descartan nuevos chaparrones aislados.

Se prevé que las lluvias continuarán en la madrugada del martes. (Foto: DIARIO HUARPE)

Los especialistas recuerdan que ante actividad eléctrica es fundamental mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras metálicas, y que los conductores extremen la precaución por la combinación de lluvia intensa y ráfagas de viento.