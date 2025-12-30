La Justicia Federal de Salta avanzó en la investigación de una red de trata de personas con fines de explotación sexual que tenía como objetivo a adolescentes de escuelas secundarias públicas y privadas. El juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, aceptó el pedido del fiscal general Eduardo Villalba para ampliar la imputación penal y extender el plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026.

La causa registra hasta el momento 33 víctimas identificadas y nueve acusados. Según el dictamen fiscal, la organización seleccionaba a las adolescentes sin distinción de clase social y las descartaba cuando alcanzaban la mayoría de edad. “Cuando cumplían los 18 años, las desechaban”, consta en la acusación.

De acuerdo con la fiscalía, el rol inicial de la red estaba a cargo de un remisero, señalado como el coordinador de los encuentros y receptor del dinero proveniente de la explotación. La investigación determinó que no actuaba solo y que todos los imputados cumplían funciones específicas. Entre los elementos comunes en los testimonios, se repite que a las víctimas se les pedía que incorporaran a “más amigas”.

El accionar del grupo se remonta formalmente a 2024, aunque se detectaron indicios desde al menos un año antes. Las adolescentes eran sometidas a exigencias vinculadas a su apariencia, el uso de determinadas prendas y el consumo de sustancias ilegales. En mensajes incorporados a la causa, algunos imputados solicitaban víctimas para eventos privados o encuentros pautados por días y horarios.

Durante una audiencia que se extendió por más de seis horas, el juez Bavio resolvió ampliar la acusación y prorrogar la investigación. Participaron representantes de la fiscalía, defensas, querella, el Defensor Público de Víctimas y la Asesora de Menores e Incapaces, en representación de 16 menores identificadas como víctimas directas.

La causa se formalizó el 11 de septiembre pasado tras la detención de cuatro implicados. Desde entonces, se sumaron nuevas detenciones y el número de víctimas pasó de tres a 33, sin descartarse que surjan más casos. El delito central es la trata de personas con fines de abuso sexual, con agravantes por la minoría de edad de las víctimas, la existencia de una organización y la cantidad de hechos.

Las pruebas recolectadas incluyen peritajes de teléfonos celulares, transferencias bancarias y análisis de redes sociales. Ese material permitió reconstruir la operatoria, identificar a los responsables y precisar los lugares donde se concretaban los abusos, entre ellos hoteles sobre la ruta 26 y domicilios particulares.

El proceso judicial continúa en paralelo con tareas de contención a las víctimas. Desde la fiscalía se informó que varias adolescentes manifestaron temor y que, antes de las detenciones, algunas recibieron amenazas para evitar denuncias, motivo por el cual se dispusieron medidas de protección.

La investigación cuenta con el acompañamiento de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El juez Bavio fundamentó la extensión del plazo por el volumen de pruebas pendientes y la posibilidad de identificar nuevos delitos o más personas involucradas en la red.